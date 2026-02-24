Odlična novica za vse oboževalce Kmetije

Tekmovalce preseneti dogajanje v hlevu, kjer se zgodi rojstvo novega življenja. Kmetje si zastavijo cilj, da se znebijo posameznika, ki s svojo lenobo spravlja ob živce večino tekmovalcev. Še prej pa posestvo pretrese pismo izpadlega tekmovalca, ki določi novo glavo družine.

icon-expand Na Kmetiji se bo zgodilo nekaj povsem nepričakovanega. FOTO: POP TV

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Odločitev ni takšna, kot so jo nekateri pričakovali. Nezadovoljstvo selitve v hlev privede do govoric o sabotaži. V hlevu se pojavi skrivnostno pismo, ki napoveduje poseben dvoboj. Kaj se skriva za tem nenavadnim izzivom?

icon-expand Gospodarica Nada je pripravila novo tedensko nalogo. FOTO: POP TV

Na POP TV spremljajte novo sezono Kmetije od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

Bi si želeli še bolje spoznati letošnje tekmovalce Kmetije? Potem spodaj ne spreglejte nekaterih intervjujev, vse pa najdete TUKAJ.

Želite stopiti iz cone udobja in na lastni koži izkusiti, kaj zmorete brez udobja sodobnega sveta? Prijavite se v novo sezono Kmetije.

Nova sezona resničnostnega šova Kmetija je ponovno postregla z napetimi izzivi, taktikami in spreminjajočimi se zavezništvi med tekmovalci. Za koga pa letos navijate vi? Glasujte v anketi spodaj in izberite svojega favorita!