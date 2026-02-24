Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Kmetija
Oddaje

Odlična novica za vse oboževalce Kmetije

M.S.
24. 02. 2026 15.44
0

Nocoj se vrača Kmetija, ki z novo sezono v zadnjih tednih dviga prah z napetimi izzivi, preobrati in spleti interesov med tekmovalci. Tokrat jih preseneti ganljivo dogajanje v hlevu, rojstvo novega življenja, ki za hip združi tekmovalce in vnese toplino v sicer napeto tekmovalno vzdušje.

Tekmovalce preseneti dogajanje v hlevu, kjer se zgodi rojstvo novega življenja. Kmetje si zastavijo cilj, da se znebijo posameznika, ki s svojo lenobo spravlja ob živce večino tekmovalcev. Še prej pa posestvo pretrese pismo izpadlega tekmovalca, ki določi novo glavo družine. 

Na Kmetiji se bo zgodilo nekaj povsem nepričakovanega.
Na Kmetiji se bo zgodilo nekaj povsem nepričakovanega.FOTO: POP TV

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Odločitev ni takšna, kot so jo nekateri pričakovali. Nezadovoljstvo selitve v hlev privede do govoric o sabotaži. V hlevu se pojavi skrivnostno pismo, ki napoveduje poseben dvoboj. Kaj se skriva za tem nenavadnim izzivom?

Gospodarica Nada je pripravila novo tedensko nalogo.
Gospodarica Nada je pripravila novo tedensko nalogo.FOTO: POP TV

Na POP TV spremljajte novo sezono Kmetije od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

Bi si želeli še bolje spoznati letošnje tekmovalce Kmetije? Potem spodaj ne spreglejte nekaterih intervjujev, vse pa najdete TUKAJ.

Želite stopiti iz cone udobja in na lastni koži izkusiti, kaj zmorete brez udobja sodobnega sveta? Prijavite se v novo sezono Kmetije.

Nova sezona resničnostnega šova Kmetija je ponovno postregla z napetimi izzivi, taktikami in spreminjajočimi se zavezništvi med tekmovalci. Za koga pa letos navijate vi? Glasujte v anketi spodaj in izberite svojega favorita!

Anketa: Kdo je vaš favorit v letošnji Kmetiji?
Preberi še
Anketa: Kdo je vaš favorit v letošnji Kmetiji?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
kmetija resničnostni šov POP TV tekmovalci izločanje
Novice

Tragična usoda vplivnice, ki je umrla v 27. letu starosti

Potovanja

Ta hrvaški biser je bil razglašen za najlepše obalno mesto v Evropi

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1517