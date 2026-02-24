Odlična novica za vse oboževalce Kmetije

Tekmovalce preseneti dogajanje v hlevu, kjer se zgodi rojstvo novega življenja. Kmetje si zastavijo cilj, da se znebijo posameznika, ki s svojo lenobo spravlja ob živce večino tekmovalcev. Še prej pa posestvo pretrese pismo izpadlega tekmovalca, ki določi novo glavo družine.
Odločitev ni takšna, kot so jo nekateri pričakovali. Nezadovoljstvo selitve v hlev privede do govoric o sabotaži. V hlevu se pojavi skrivnostno pismo, ki napoveduje poseben dvoboj. Kaj se skriva za tem nenavadnim izzivom?
Bi si želeli še bolje spoznati letošnje tekmovalce Kmetije? Potem spodaj ne spreglejte nekaterih intervjujev, vse pa najdete TUKAJ.
Nova sezona resničnostnega šova Kmetija je ponovno postregla z napetimi izzivi, taktikami in spreminjajočimi se zavezništvi med tekmovalci. Za koga pa letos navijate vi? Glasujte v anketi spodaj in izberite svojega favorita!
