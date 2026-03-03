Zadovoljna.si
Dvojčkoma popustijo živci pred vsemi

M.S.
03. 03. 2026 15.08
0

V areni se odvija neizprosen boj za obstanek. Tekmovalci so pripravljeni tvegati vse, saj vsaka poteza lahko odloči o njihovi usodi. Bo v ključnih trenutkih prevladala složnost ali bo sebičnost razdrla zavezništva? Po napetem spopadu pa miru še zdaleč ne bo. Delitev hrane bo zanetila novo dramo, kjer bodo odločitve težke, odnosi pa postavljeni na preizkušnjo. Kdo bo popustil in kdo bo vztrajal do konca?

Celotno jutro je posvečeno izključno eni temi: kdo si želi biti s kom v družini in zakaj. Vsakdo ima svoje interese in svojo taktiko. Medtem se razplamteva ljubezenski trikotnik, ki je prejšnji večer poskrbel za nemir in ta razmerja zdaj še bolj zapletajo delitev ekip.

Kmetija.
Kmetija.FOTO: POP TV
Aleksandra April: "Ne maram laganja in zaprtih ljudi"
Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Ko napoči čas za areno, so tekmovalci odločeni, da si z zmago zagotovijo bivanje v hiši. Bo zmagala složnost ali sebičnost? Drama se nadaljuje s pakiranjem, prepiri in običajno borbo za hrano.

Kdo bo popustil in kdo bo vztrajal do konca?
Kdo bo popustil in kdo bo vztrajal do konca?FOTO: POP TV
Dino Kurtović po padcu končal na urgenci
Na POP TV spremljajte novo sezono Kmetije od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

Nova sezona resničnostnega šova Kmetija je ponovno postregla z napetimi izzivi, taktikami in spreminjajočimi se zavezništvi med tekmovalci. Za koga pa letos navijate vi? Glasujte v anketi spodaj in izberite svojega favorita!

Anketa: Kdo je vaš favorit v letošnji Kmetiji?
Želite stopiti iz cone udobja in na lastni koži izkusiti, kaj zmorete brez udobja sodobnega sveta? Prijavite se v novo sezono Kmetije.

kmetija resničnostni šov ljubezenski trikotnik oddaje POP TV
Oddaje

Vsi se sprašujejo, kaj pomenita rožnati vrtnici

