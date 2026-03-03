Dvojčkoma popustijo živci pred vsemi

Celotno jutro je posvečeno izključno eni temi: kdo si želi biti s kom v družini in zakaj. Vsakdo ima svoje interese in svojo taktiko. Medtem se razplamteva ljubezenski trikotnik, ki je prejšnji večer poskrbel za nemir in ta razmerja zdaj še bolj zapletajo delitev ekip.

icon-expand Kmetija. FOTO: POP TV

Preberi še Aleksandra April: "Ne maram laganja in zaprtih ljudi"

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Ko napoči čas za areno, so tekmovalci odločeni, da si z zmago zagotovijo bivanje v hiši. Bo zmagala složnost ali sebičnost? Drama se nadaljuje s pakiranjem, prepiri in običajno borbo za hrano.

icon-expand Kdo bo popustil in kdo bo vztrajal do konca? FOTO: POP TV

Preberi še Dino Kurtović po padcu končal na urgenci

Na POP TV spremljajte novo sezono Kmetije od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

Nova sezona resničnostnega šova Kmetija je ponovno postregla z napetimi izzivi, taktikami in spreminjajočimi se zavezništvi med tekmovalci. Za koga pa letos navijate vi? Glasujte v anketi spodaj in izberite svojega favorita!

Preberi še Anketa: Kdo je vaš favorit v letošnji Kmetiji?