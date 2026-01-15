Začenja se Kmetija: to so letošnji tekmovalci

"Vem, da so pričakovanja gledalcev zelo velika ampak, če jih primerjam z vsem, kar se je zgodilo... vam lahko povem, da se vam niti sanja ne, kaj vas čaka! Letos bo namreč kar nekaj situacij, ki so se zgodile PRVIČ sploh v zgodovini Kmetije na POP TV. Še jaz nisem mogla verjeti očem in ušesom, pa me je težko presenetiti," pravi voditeljica Natalija Bratkovič. In kdo so tekmovalci, o katerih bo govorila vsa Slovenija?

Nekateri so že znani, drugi bodo to še postali. Vsem pa je skupno eno – podajajo se v boj za glavno nagrado, čakajo jih prepiri, iskrice simpatije in prijateljstva, ki bodo ostala za vedno. Ali pač? Spoznajte jih

Pia Filipčič

Pie se bodo gledalci zagotovo spomnili kot zmagovalke Big Brotherja. In zakaj se je odločila za Kmetijo? "Ker bi bil greh, da se po desetih letih znova ne pojavim na televiziji in pokažem iz kakega testa sem," pravi 32-letna Pia, ki se vrača kot zrela, iskrena in prilagodljiva tekmovalka, ki komaj čaka izzive. Sprememba spola ji je omogočila, da danes živi bolj avtentično kot kadarkoli prej, predvsem pa je močnejša in bolj samozavestna. Raje opazuje kot vodi, ljudi dobro bere, konfliktom se izogiba, a si zapomni vse. Stavi na trdo delo, pošteno igro in pozitivno energijo, z jasnim ciljem – priti daleč in si z zmago ustvariti temelje za svojo prihodnost.

Franc Vozel

Vrača se Franc, eden od tekmovalcev, ki je zagotovo najbolj zaznamoval slovensko Kmetijo. S 63-letnim upokojencem iz Trbovelj ni šale, njegov cilj pa ni zmaga, temveč pokazati, kako se na kmetiji zares dela – pošteno, zgodaj in brez izgovorov. Sebe vidi kot vodjo, ki postavlja jasna pravila, ceni delo in poštenost ter se najtežje razume z nepoštenimi ljudmi. Z dolgoletnimi izkušnjami, spretnostjo in pripravljenostjo na fizične izzive predstavlja resno konkurenco mlajšim sotekmovalcem ter simbol trdega, pristnega kmečkega dela. Kaj je njegova skrivna kmečka veščina? "Da ugotovim, če bo kokoš znesla jajce."

Nuša Šebjanič

Nuša se vrača. Starejša, pametnejša in odločena pokazati, kdo je prava Nuša. "Šov sem lansko leto izkusila in se pokazala v najslabši luči. Letos sem rekla da grem uživat, delat spomine in igrat igro," pravi 19-letna študentka. Njena največja prednost je mladost, izkušnje iz prejšnje sezone, lepota in občutek za igro. Zna izkoristiti situacije v svoj prid in se prilagoditi, hkrati pa se ne bo pustila zmanipulirati. Kot idealne zaveznike vidi podobno misleče tekmovalce, nagrado pa bi porabila za dolgo potovanje.

Dino Kurtović

23-letni študent oblikovanja iz Ljubljane se želi preizkusiti v novem okolju ter se odklopiti od rutine in tehnologije. Kar ne bo lahko, saj pravi, da se po treh dneh brez družbenih omrežjih ne prepozna. Pravi, da je delaven, prilagodljiv in koristen. Katera žival ga najboljše opiše? "Koza. Trmasta, radoživa, vedno raziskujem in grem po svoje. Nisem za vsakega – ampak kdor me razume, ve, da z mano nikoli ni dolgčas." Če zmaga, bo del nagrade vložil v svoje projekte, nekaj malega pa bi zapravil za razvajanje. Ker če preživiš Kmetijo, si zaslužiš tortico. Ali tri.

Juš Čop

"Čeprav sem mestni fant, znam poprijeti po kmečkih opravilih. Nisem tako len, kot izgledam," pravi je 23-letni ustvarjalec vsebin iz Jesenic, ki se lahko na TikToku pohvali z več kot 100 tisoč sledilci in je znan kot inštruktor za osvajanje punc. Opiše se kot šarmanten, iznajdljiv in spreten tekmovalec, ki se razume z vsemi in se umakne, ko pride do konfliktov. Pravi, da bodo njegova prednost izkušnje pri skavtih, saj se je tam naučil bivati v naravi in timskega dela, prav tako pa zna narediti ogenj samo s kadilom. Če bi lahko, bi s sabo na kmetijo vzel energijsko pijačo, telefon in frizerja, z nagrado pa bi si privoščil potovanje.

Mark Baržić

Marka dobro poznajo predvsem mlajše generacije, saj se lahko 18-letnik pohvali s kar 74 tisoč sledilci na TikToku. Že od otroštva sanja o nastopu pred kamerami, izkušnje iz težkega osebnega obdobja pa so ga utrdile in naredile nepopustljivega. Sebe vidi kot vodjo z močnim karakterjem, ki hitro bere ljudi, razmišlja taktično in se v igri ne bo bal manipulacije ali drznih potez. Fizičnih izzivov se ne ustraši, na kmetijo pa prihaja predvsem po dokaz, da lahko kljub mladosti pride do cilja, ki si ga zada – in pri tem pusti močan vtis. Če zmaga, se bo z nagrado odpravil v šoping.

Alenka Weiss

Alenka je 23-letna frizerka in oblikovalka oblačil iz Šmarjeških Toplic, ki v Kmetijo vstopa z željo po osebni rasti in preizkusu same sebe v novih okoliščinah. Odraščala je na kmetiji, zato ji fizično delo, zgodnja jutra in kmečka opravila niso tuja. Opiše se kot borbeno, vztrajno in spretno, obenem pa zna s pozitivno energijo in humorjem spraviti ljudi v boljšo voljo. Njena taktika je preprosta – tiha voda bregove dere. Čeprav zna biti čustvena, se izzivov ne boji, verjame v svoje kmečke korenine, nagrado pa bi vložila v uresničitev svojih sanj – lastni frizerski salon.

Jan Zore

29-letni ekonomski tehnik iz Ljubljane je prišel dokazati, da lahko tudi mestni fant s pametno strategijo, trdim delom in timskim duhom doseže več, kot si mnogi mislijo. Zaveda se, da nima veliko kmečkih izkušenj, zato stavi na taktiko, opazovanje ljudi in pametna zavezništva. Sebe vidi kot nepredvidljivega igralca, ki zna manipulirati, taktizirati in po potrebi igrati umazano, a hkrati ostati zabaven, komunikativen in delaven. Fizičnih izzivov se ne boji, saj ima športno ozadje in izkušnje iz gradbeništva. Njegov cilj je jasen: priti čim dlje, se izogniti areni in s hladno glavo ter strateškim umom priti do zmage.

Žan Zore

V igro vstopa tudi Žan, Janov dvojček. Čeprav sta si podobna, je med njima kar nekaj razlik. Tudi Žan v Kmetiji stavi na taktiko in sebe vidi kot tihega opazovalca, ki deluje pametno, premišljeno, a zna udariti nepričakovano, ko je treba. Izkušnje iz težjih življenjskih situacij, vključno s selitvijo v Kanado, so ga naučile vztrajnosti in cenjenja malih stvari. Kot idealne zaveznike vidi svojega brata ali potencialno simpatijo v šovu, gledalcem pa želi pokazati, da je samozavesten, zabaven in pragmatičen. Če zmaga, bo nagrado uporabil za svojo podjetje in za potovanje s prijatelji.

Lana Pečnik

Lana je 27-letna diplomantka evropskih študij iz Ljubljane, ki v Kmetijo vstopa z veliko samozavesti, humorja in tekmovalnosti. Opiše se kot odločna vodja, ki hitro razmišlja, se hitro uči in zna izkoristiti podcenjevanje drugih v svojo korist. Selitev v tujino jo je utrdila in naučila samostojnosti, na kmetiji pa stavi na iznajdljivost, delavnost in karizmo. "Tako dobro se znam pretvarjati, da nič ne znam delati, da na koncu vsi postorijo vse namesto mene," pravi Lana, ki odkrito verjame v svojo zmago in jasno ve, kaj želi doseči tudi po koncu šova.

Dejan Guzej

Dejan je 41-letni gradbeni tehnik iz Ptuja, ki v Kmetijo vstopa z mirno glavo in izrazito taktičnim pristopom. Verjame, da se na kmetiji da preživeti brez nepotrebne drame, zato stavi na opazovanje in pamet pred surovo močjo. Sebe vidi kot tihega stratega, ki zna brati ljudi, povezovati ekipo in udariti ob pravem trenutku. Fizičnih izzivov se ne boji, a jih raje rešuje z glavo kot z mišicami. Gledalcem se želi pokazati kot neposreden in iskren tekmovalec, ki zna ohraniti mir tudi takrat, ko drugi izgubljajo živce. "Pripravljen sem narediti vse, kar je treba - razen igrati po pravilih drugih, ker sem navajen, da jih postavljam sam," pravi.

Urška Gros

Urška je 30-letna samostojna podjetnica iz Maribora, ki v Kmetijo vstopa z željo po novi izkušnji, osebni rasti in dokazovanju, da se do konca lahko pride pošteno in brez dvoličnosti. Kot večna optimistka stavi na pozitivno energijo, logiko in iznajdljivost. Že pri 19 letih je postala mama samohranilka, kar jo je močno zaznamovalo in utrdilo. Raje je tiha opazovalka kot vodja, dobro posluša in zna prebrati ljudi, življenje na kmetiji pa ji ni tuje, saj obožuje naravo in živali. Z glavno nagrado bi svoja otroka na daljše potovanje.

Gregor Merdaus

Gregor je 27-letni gradbeni tehnik iz Gornje Radgone, ki v Kmetijo vstopa samozavestno in osredotočeno na zmago. Ima veliko praktičnih izkušenj z delom na kmetiji in opravljen izpit za traktor, kar vidi kot svojo največjo prednost. Opiše se kot fizično močan, zanesljiv in neposreden, ne mara hinavščine, rad dela in se izzivov ne boji. Na kmetiji bo osredotočen na zmago, prepričan v svoje sposobnosti in pripravljen pokazati, da zna z delom in vztrajnostjo priti do cilja. Kaj je pripravljen narediti za zmago? "Vse, razen kakšnih ljubezenskih romanc!"

Aleksandra April

47-letna grafična oblikovalka iz Kopra v Kmetijo vstopa, da bi izkusila življenje brez vsakodnevnega udobja in preizkusila svoje sposobnosti. Pravi, da je družabna oseba, ki zna prevzeti tako vlogo opazovalca kot vodje in zna konflikte reševati s pogovori. Njen skrivni talent? Pravi, da je "šepetalka kokošim", poleg tega pa dobro obvlada nabiranje zelišč za čaj in pripravo enolončnic. Če zmaga, bo nagrado uporabila za uresničitev svoje skrite želje.

Ema Dragišić

Ema je 23-letna farmacevtska tehnica iz Novega mesta, ki pravi, da je neposredna, neustrašna in zvesta sebi, hkrati pa zelo prilagodljiva in premišljena. Če bi bila eno kmečko orodje, bi verjetno bila motika – trda, vztrajna in pripravljena, da prekoplje vsak košček zemlje, ne glede na to, kako težko je. Njena navidezna naivnost je njeno skrivno orožje, saj verjame, da jo bodo sotekmovalci podcenjevali, nato pa bo ob pravem trenutku udarila presenetljivo in strateško.

Žiga Florjan Sedevčič

Žiga prihaja iz Šmartnega pri Litiji, po izobrazbi pa je varnostni tehnik. 36-letnik v Kmetijo vstopa z izrazito filozofskim pogledom na življenje, ki jo dojema kot igro, učenje in pot resnice. Pomembna mu je iskrenost, pa tudi notranja moč in odgovornost do skupnosti, še posebej do najšibkejših. Pravi, da bo ostal zvest sebi in vrednotam, ki jih živi, ne glede na situacijo. Konflikte rešuje z razumevanjem ozadij in poslušanjem, fizičnih izzivov pa se veseli kot naravnega dela življenja v "raju". Pravi, da ga je življenju najbolj zaznamovala smrt očeta, največja prednost človeka pa je po njegovem prepričanju pogum, da si to, kar si – brez mask.

