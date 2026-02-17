Anketa: Kdo je vaš favorit v letošnji Kmetiji?

Nova sezona resničnostnega šova Kmetija je ponovno postregla z napetimi izzivi, taktikami in spreminjajočimi se zavezništvi med tekmovalci. Za koga pa letos navijate vi? Glasujte v anketi spodaj in izberite svojega favorita!
Nova sezona priljubljenega resničnostnega šova Kmetija je ponovno poskrbela za obilico napetosti, taktike, zavezništev in nepričakovanih preobratov. Tekmovalci so se tudi letos podali na zahtevno življenjsko preizkušnjo, kjer morajo brez sodobnih udobij dokazati svojo iznajdljivost, delavnost in psihično vzdržljivost.
Začela se je 12. sezona Kmetije na POP TV, ki jo spremljamo od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.
Letošnja sezona ni izjema. Že od prvih tednov je jasno, da je konkurenca izjemno močna, odnosi med tekmovalci pa se iz epizode v epizodo spreminjajo. Nekateri stavijo na taktiko, drugi na pošteno delo, tretji pa skušajo igrati na čustva in simpatije sotekmovalcev.
Za koga pa navijate vi? Glasujte v anketi spodaj in povejte, kdo je vaš najljubši tekmovalec letošnje Kmetije!
