Anketa: Kdo je vaš favorit v letošnji Kmetiji?

Nova sezona priljubljenega resničnostnega šova Kmetija je ponovno poskrbela za obilico napetosti, taktike, zavezništev in nepričakovanih preobratov. Tekmovalci so se tudi letos podali na zahtevno življenjsko preizkušnjo, kjer morajo brez sodobnih udobij dokazati svojo iznajdljivost, delavnost in psihično vzdržljivost.

icon-expand kmetija - tekmovalci FOTO: VOYO

Začela se je 12. sezona Kmetije na POP TV, ki jo spremljamo od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

Letošnja sezona ni izjema. Že od prvih tednov je jasno, da je konkurenca izjemno močna, odnosi med tekmovalci pa se iz epizode v epizodo spreminjajo. Nekateri stavijo na taktiko, drugi na pošteno delo, tretji pa skušajo igrati na čustva in simpatije sotekmovalcev.

Kdo je vaš najljubši tekmovalec letošnje Kmetije? Alenka Aleksandra Carmen Dejan Dino Ema Franc Gregor Igor Jan Juš La Toya Lana Mark Nuša Pia Urška Žan Žiga Moški Ženska Alenka 67 Aleksandra 2 Carmen 2 Dejan 26 Dino 7 Ema 8 Franc 303 Gregor 172 Igor 18 Jan 10 Juš 32 La Toya 9 Lana 5 Mark 24 Nuša 3 Pia 44 Urška 19 Žan 3 Žiga 16 Alenka 6 Aleksandra 0 Carmen 0 Dejan 8 Dino 3 Ema 1 Franc 113 Gregor 50 Igor 5 Jan 5 Juš 16 La Toya 8 Lana 1 Mark 4 Nuša 0 Pia 8 Urška 3 Žan 0 Žiga 7 Alenka 61 Aleksandra 2 Carmen 2 Dejan 18 Dino 4 Ema 7 Franc 190 Gregor 122 Igor 13 Jan 5 Juš 16 La Toya 1 Lana 4 Mark 20 Nuša 3 Pia 36 Urška 16 Žan 3 Žiga 9 Skupaj Moški Ženska