Na Kmetijo vstopajo še La Toya, Carmen in Igor (1)
Oddaje

La Toya, Igor Mikič in Carmen Osovnikar vstopajo na Kmetijo

POP TV
26. 01. 2026 06.00
0

Gledalci Kmetije dobro vedo, da brez presenečenj ne gre. Eno vam razkrivamo že pred začetkom. Če ste mislili, da smo predstavili vse tekmovalce, ste se motili – na Kmetijo namreč vstopa še trojica, ki bo nedvomno popestrila letošnjo sezono.

Vrača se nepozabna La Toya Lopez, ki je v Kmetiji slavnih pustila močan pečat, znova prihaja tudi vedno samosvoj in karizmatičen Igor Mikič, petke pa bo za gojzarje zamenjala Carmen Osovnikar, ki jo poznamo iz šova Sanjski moški. 

Kako se bodo znašli v strogi kmečki realnosti, komu bodo stopili na žulj in ali imajo morda na Kmetiji tudi posebno nalogo? Odgovori prihajajo že v prvi oddaji, ki na POP TV prihaja v ponedeljek, 2. februarja, ob 20.00.

Igor Mikič

"Glej me z očmi. Smej se mi z usti. Vzljubi me s srcem," pravi Igor, ki se na Kmetijo vrača z željo, da pokaže, kako časten in plemenit je poklic kmeta. 38-letnik se opisuje kot delaven, iskren in čustven moški, ki mu ni nič izpod časti, zelo resno pa jemlje pravičnost ter medsebojno spoštovanje. 

Njegov moto je jasen: brez dela ni jela. Močan je tako fizično kot psihično, šport pa je stalnica njegovega življenja – prav to mu daje samozavest, predvsem v areni. Po karakterju je najbolj podoben "pujsu, ker je njegova najljubša barva roza, je vedno vesel in ker rije v probleme". Če zmaga, želi nagrado vložiti v ustvarjanje nove glasbe, potovanja in prihodnost. A zanj bo prava zmaga predvsem spoštovanje sotekmovalcev in dokaz, da se poštenost na koncu izplača.

Igor Mikič
Igor MikičFOTO: POP TV

La Toya Lopez

Le kdo se ne spomni La Toye? Njen nastop v Kmetiji slavnih še vedno odmeva, 43-letnica iz Nove Gorice pa se na Kmetijo vrača zaradi osebnega izziva. Sebe vidi kot sposobno, praktično in prilagodljivo žensko, ki se zna znajti tudi v povsem neznanem okolju. Ni izrazita strateginja niti konfliktna oseba – raje si mesto v skupini izbori z delom, sodelovanjem in mirnim pristopom. 

Katero kmečko orodje bi bila? "Vedro za zalivanje, saj imam rada rože in skrbim za detajle." Najbolj bo pogrešala svojega psa Amorja in vsakodnevno kofetkanje. Če zmaga, pravi, da bo nagrado porabila premišljeno, saj ima navado vse, česar se loti, tudi pripeljati do konca.

La Toya Lopez
La Toya Lopez FOTO: POP TV

Carmen Osovnikar

Carmen Osovnikar je 43-letna samostojna podjetnica iz Maribora, ki na Kmetijo ne prihaja po zmago, temveč želi dokazati "da lahko tudi diva kida gnoj". Čeprav jo mnogi dojemajo kot vzvišeno in nedostopno, poudarja, da je v resnici zelo srčna, prijazna ter močno navezana tako na ljudi kot na živali. 

Ima že izkušnje z resničnostnimi šovi, zato je psihično dobro pripravljena in se konfliktov ne boji. Priznava pa, da reagira hitro, neposredno in brez olepševanja. Katera žival ji je najbolj podobna? "Kokoška – ker ne znam biti pri miru, imam vedno veliko obveznosti in skačem od opravka do opravka." Najbolj bo pogrešala toplo vodo, mamo in svojega psa Guccija, a kljub zdravstvenim izzivom obljublja, da bo za svojo družino na kmetiji dala vse od sebe.

Carmen Osovnikar
Carmen OsovnikarFOTO: POP TV
Intervju

Dino Kurtović: "Skrbi me, da bo kdo smrčal"

