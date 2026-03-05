Zadovoljna.si
Tekmovalce preseneti pomembno obvestilo

M.S.
05. 03. 2026 14.17
0

Ste pripravljeni na nov zaplet na Kmetiji? Glavi družin se srečata ob ograji, kjer se na videz preprosta izmenjava hrane hitro sprevrže v napeto soočenje in obtoževanja. Kmetijo zaznamujejo napeti trenutki, močna čustva in nepričakovani razpleti, ki bodo vrhunec dosegli v razburljivem dvoboju. Ne zamudite današnje oddaje!

Glavi družin se srečata ob ograji, da bi izmenjali hrano. Kot vedno se konča z obtoževanjem in prepirom, kdo je škrt in kdo skriva hrano. Prepir med hlapcem in deklo razreši šele krizni sestanek, ki striktno opredeli dela v hlevu. Izbor prvega dvobojevalca v hiši dodatno začini napet dan, a družina je prepričana, da bodo nalogo opravili uspešno. Popoldan ob Krki pogasi vsa nesoglasja. Večer se zaključi v sproščenem duhu, v hlevu ga zapečatijo poljubi.

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Se še spomnite čudovite preobrazbe Franca?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Kmetija resničnostni šov napovednik
Oddaje

Sta prevelika konkurenca? Nuša o tem, zakaj sta z Anastasio bili tarča drugih deklet

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
