Tekmovalce preseneti pomembno obvestilo

Glavi družin se srečata ob ograji, da bi izmenjali hrano. Kot vedno se konča z obtoževanjem in prepirom, kdo je škrt in kdo skriva hrano. Prepir med hlapcem in deklo razreši šele krizni sestanek, ki striktno opredeli dela v hlevu. Izbor prvega dvobojevalca v hiši dodatno začini napet dan, a družina je prepričana, da bodo nalogo opravili uspešno. Popoldan ob Krki pogasi vsa nesoglasja. Večer se zaključi v sproščenem duhu, v hlevu ga zapečatijo poljubi.