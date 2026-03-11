Zadovoljna.si
Tekmovalci imajo dovolj njegovih monologov

M.S.
11. 03. 2026 15.10
0

Napetost v hiši iz dneva v dan narašča, predvsem zaradi delitve hrane in izbire dvobojevalcev. Tekmovalci so vse bolj razdeljeni, odnosi med njimi pa postajajo vse bolj napeti. Kako se bo situacija razpletla in kdo bo na koncu potegnil krajši konec, bo razkrila današnja epizoda.

Jutro v hiši se začne razburljivo, ko člani modre družine rešujejo konflikte glede hrane in obrokov, medtem ko drugi iščejo namige po posestvu. Ribanje zelja poteka v hitrem tempu.

V družini bodo pogovori večinoma potekali o hrani.
V družini bodo pogovori večinoma potekali o hrani.
Sledi izbira drugih dvobojevalcev, kar prinese presenečenje in sproži prepir v obeh družinah. Izbrani se preselijo v kajžo, kjer prevladuje negativno vzdušje, medtem pa družini določita vrsto dvoboja. Dan se zaključi z nepredvidljivim spletkarjenjem dveh posameznikov.

Kakšne izzive prinaša nova epizoda? Ne zamudite nocojšnje oddaje.
Kakšne izzive prinaša nova epizoda? Ne zamudite nocojšnje oddaje.
Na POP TV spremljajte novo sezono Kmetije od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

Nova sezona resničnostnega šova Kmetija je ponovno postregla z napetimi izzivi, taktikami in spreminjajočimi se zavezništvi med tekmovalci. Glasujte v anketi spodaj in izberite svojega favorita!

Oddaje

La Toya brez dlake na jeziku: "Ema je ljubosumna name!"

