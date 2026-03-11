Tekmovalci imajo dovolj njegovih monologov

Jutro v hiši se začne razburljivo, ko člani modre družine rešujejo konflikte glede hrane in obrokov, medtem ko drugi iščejo namige po posestvu. Ribanje zelja poteka v hitrem tempu.
Sledi izbira drugih dvobojevalcev, kar prinese presenečenje in sproži prepir v obeh družinah. Izbrani se preselijo v kajžo, kjer prevladuje negativno vzdušje, medtem pa družini določita vrsto dvoboja. Dan se zaključi z nepredvidljivim spletkarjenjem dveh posameznikov.
Nova sezona resničnostnega šova Kmetija je ponovno postregla z napetimi izzivi, taktikami in spreminjajočimi se zavezništvi med tekmovalci. Glasujte v anketi spodaj in izberite svojega favorita!
