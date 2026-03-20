La Toya brez zadržkov, Franc pa znova s kričanjem

M.S.
20. 03. 2026 11.03
0

Dogajanje na Kmetiji je tokrat prineslo več pomembnih preobratov. Aleksandra je za svojo možno nasprotnico v areni izbrala La Toyo, medtem ko je Carmen presenetila z odločitvijo, da v dvoboj pošlje Žana. Na posestvu ni manjkalo napetosti, saj je med tekmovalci prišlo do več sporov, še posebej napeto pa je bilo med La Toyo in Francom.

Kdo bo v dvoboju? Carmen presenetila z izbiro!

Po zadnjih dogodkih na posestvu napetost med tekmovalci še naprej narašča. Carmen je tokrat prevzela pobudo in s svojo odločitvijo močno premešala odnose v hiši. Ob izbiri dvobojevalca je poudarila, da ne igra na varno in da ne namerava izbirati najšibkejših členov, saj se po njenem mnenju v tej fazi igre nima nikogar bati. Zato se je odločila za Žana.

Napetost med tekmovalci narašča, Franc pa je spet nekoliko povzdignil glas.
Napetost med tekmovalci narašča, Franc pa je spet nekoliko povzdignil glas.
La Toya pomagala Janu potešiti žejo
Njena poteza ni ostala brez odziva. Franc nad situacijo ni bil navdušen in je brez zadržkov pokazal svoje nezadovoljstvo. Z ostrimi besedami je dal vedeti, da se mu njena odločitev ne zdi najbolj pametna, hkrati pa namignil, da bi jo takšen pristop lahko kmalu stal mesta v tekmovanju.

La Toya dvomi, da bodo nalogo sploh uspešno izpeljali.
La Toya dvomi, da bodo nalogo sploh uspešno izpeljali.
Anketa: Katero družino bi izbrali?
Na POP TV spremljajte novo sezono Kmetije od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

La Toya in Franc

Medtem ko se je del tekmovalcev ukvarjal s taktiko, so se drugje kresala mnenja zaradi tedenske naloge. Franc se je dela lotil resno in zavzeto, a ga je hitro zmotil odnos La Toye, ki ni verjela v uspeh njihove družine pri pripravi testenin.

Simpatična La Toya pa se Francu ni pustila in je povedala svoje.
Simpatična La Toya pa se Francu ni pustila in je povedala svoje.
Igor Mikič navdušil s svojim izklesanim telesom
Njene pripombe niso ostale neopažene, kar je sprožilo precej oster odziv. Franc ji je očital, da bi morala svoje pomisleke izraziti že prej, ne pa šele takrat, ko je delo že v teku. Napetost se je še stopnjevala, ko je La Toya odkrito podvomila, da jim bo naloga sploh uspela, kar je Franc razumel kot spodkopavanje skupnega truda.

Igor je La Toyo spodbudil, naj stopi do Franca in mu odkrito pove svoje dvome.
Igor je La Toyo spodbudil, naj stopi do Franca in mu odkrito pove svoje dvome.
Pia po drzni spremembi: "Nič ne obžalujem"
La Toya pa se ni pustila utišati. V odgovoru je izpostavila razlike med njima in poudarila, da prihajata iz popolnoma različnih svetov: "On je kmet, jaz sem pa mestna punca, ženska. Jaz sem sposobna v mojem svetu, on je pa sposoben na kmetiji. Tako da Franc, prosim te, a ti sploh veš, kdo sem jaz?"

Franc pa svoje frustracije spet rešuje s kričanjem.
Franc pa svoje frustracije spet rešuje s kričanjem.
Urška in Franc v solzah brez konca
Nova sezona resničnostnega šova Kmetija je ponovno postregla z napetimi izzivi, taktikami in spreminjajočimi se zavezništvi med tekmovalci. Glasujte v anketi spodaj in izberite svojega favorita!

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

