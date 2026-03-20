La Toya brez zadržkov, Franc pa znova s kričanjem

Kdo bo v dvoboju? Carmen presenetila z izbiro!
Po zadnjih dogodkih na posestvu napetost med tekmovalci še naprej narašča. Carmen je tokrat prevzela pobudo in s svojo odločitvijo močno premešala odnose v hiši. Ob izbiri dvobojevalca je poudarila, da ne igra na varno in da ne namerava izbirati najšibkejših členov, saj se po njenem mnenju v tej fazi igre nima nikogar bati. Zato se je odločila za Žana.
Njena poteza ni ostala brez odziva. Franc nad situacijo ni bil navdušen in je brez zadržkov pokazal svoje nezadovoljstvo. Z ostrimi besedami je dal vedeti, da se mu njena odločitev ne zdi najbolj pametna, hkrati pa namignil, da bi jo takšen pristop lahko kmalu stal mesta v tekmovanju.
La Toya in Franc
Medtem ko se je del tekmovalcev ukvarjal s taktiko, so se drugje kresala mnenja zaradi tedenske naloge. Franc se je dela lotil resno in zavzeto, a ga je hitro zmotil odnos La Toye, ki ni verjela v uspeh njihove družine pri pripravi testenin.
Njene pripombe niso ostale neopažene, kar je sprožilo precej oster odziv. Franc ji je očital, da bi morala svoje pomisleke izraziti že prej, ne pa šele takrat, ko je delo že v teku. Napetost se je še stopnjevala, ko je La Toya odkrito podvomila, da jim bo naloga sploh uspela, kar je Franc razumel kot spodkopavanje skupnega truda.
La Toya pa se ni pustila utišati. V odgovoru je izpostavila razlike med njima in poudarila, da prihajata iz popolnoma različnih svetov: "On je kmet, jaz sem pa mestna punca, ženska. Jaz sem sposobna v mojem svetu, on je pa sposoben na kmetiji. Tako da Franc, prosim te, a ti sploh veš, kdo sem jaz?"
Nova sezona resničnostnega šova Kmetija je ponovno postregla z napetimi izzivi, taktikami in spreminjajočimi se zavezništvi med tekmovalci.
