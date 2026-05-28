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Aleksandra April postala velika zmagovalka Kmetije 2026

M.S.
28. 05. 2026 21.00
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Veliki finale Kmetije 2026 je prinesel napet obračun do zadnjih moči, na koncu pa se je zmage razveselila Aleksandra April. Zmagovalko smo ujeli takoj po razglasitvi, ko je strnila vtise o zahtevni poti do finala, iskreno spregovorila o odnosih na posestvu in razkrila, kaj jo čaka po koncu šova.

Po tednih napornih preizkušenj, taktiziranja in neizprosnih aren je Aleksandra April končno dočakala trenutek, o katerem je dolgo sanjala, saj je postala zmagovalka Kmetije 2026. Ob zmagi je priznala, da občutkov še vedno ni povsem dojela. "Občutki so fantastični, ker je konec. Danes je bila zadnja arena in zmagala sem. Prav ne morem verjeti," je povedala takoj po razglasitvi.

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Čeprav je domov odnesla naziv zmagovalke in glavno nagrado v višini 50 tisoč evrov, je priznala, da si zmage vse do konca sploh ni upala predstavljati. "Nisem verjela, da bom sploh prišla do konca. Da bom na koncu še zmagala, so bile res sanje v oblakih" je povedala.

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Kot ključ do uspeha je izpostavila predvsem delo in odnose z drugimi tekmovalci. Ves čas je skušala ostati pristna, poštena in pripravljena pomagati, kar so po njenem mnenju opazili tudi sotekmovalci. Med trenutki, ki jih bo najbolj odnesla s Kmetije, so predvsem zgodnja jutranja vstajanja in številni posebni trenutki na posestvu. Poseben pečat so na njej pustili Dejan, Igor, Franc in Alenka, s katerimi je spletla iskrene odnose tudi zunaj igre.

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"Nekako so verjeli vame. Bili so neposredni do mene in mi nikoli niso želeli škodovati, zato jih zelo spoštujem," je povedala o sotekmovalcih, ki so ji najbolj prirasli k srcu. Priznala pa je tudi, da se z vsemi ni ujela. Najmanj skupnega je našla z Emo, saj med njima ni bilo prave povezanosti. "Nisva našli skupnega jezika," je kratko pojasnila.

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Za najtežji trenutek v tekmovanju je označila prvo areno, v kateri se je borila za obstanek na Kmetiji. Prav tisti dvoboj je bil zanjo velika prelomnica, saj je takrat prvič zares začutila težo tekmovanja. Kmetija ji je prinesla tudi pomembno osebno spoznanje. "Premagala sem samo sebe in dokazala sama sebi, da zmorem več, kot sem mislila," je povedala po zmagi.

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Denarno nagrado namerava vložiti v nov začetek in bolj mirno življenje. Več časa si želi posvetiti ustvarjanju in slikanju, ob tem pa razmišlja tudi o novih projektih na družbenih omrežjih. Če bi lahko še enkrat stopila v šov, ne bi spremenila ničesar. "Še vedno bi se ravnala po svojih občutkih," je zaključila zmagovalka letošnje Kmetije.

Po veliki zmagi Aleksandro čaka novo življenje in mirnejša prihodnost.
Po veliki zmagi Aleksandro čaka novo življenje in mirnejša prihodnost.FOTO: Zadovoljna.si
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V spodnjem videoposnetku si lahko ogledate celoten pogovor z zmagovalko Kmetije.

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Intervju

Tako bo zmagovalka Kmetije porabila 50 tisoč evrov

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