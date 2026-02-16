Alenka Weiss: "Bila bom to, kar sem"

23-letna Alenka Weiss je frizerka in oblikovalka modnih oblačil. V šov se je prijavila predvsem zato, da se preizkusi v novem okolju in stopi iz svoje cone udobja. Odraščala je na kmetiji, zato ji kmečka opravila niso tuja in verjame, da se bo z delom hitro znašla. Kot pravi sama: "Ciljam na čim dlje ali pa na zmago."

icon-expand Alenka Weiss FOTO: POP TV

Začela se je 12. sezona Kmetije na POP TV, ki jo spremljamo od ponedeljka do petka ob 20. uri.

Ko se opiše v treh besedah, izbere: "radovedna, zabavna in nasmejana." Takšna želi ostati tudi pred gledalci, saj verjame v pozitivno energijo, trdo delo in maksimalno izkoriščanje vseh svojih sposobnosti. Večkrat je že dokazala, da ji je življenje na kmetiji pisano na kožo, saj je zaradi odraščanja na kmetiji vešča številnih opravil. Brez njenega znanja bi bilo tekmovalcem marsikdaj precej težje, saj je mnoge naučila pravilne skrbi za živali, še posebej pa molže.

icon-expand Alenka Weiss. FOTO: Zadovoljna.si

V šov vstopa brez posebne strategije, saj želi predvsem ostati zvesta sama sebi in se prepustiti toku dogajanja. Prepričana je, da se stvari najbolje razvijajo spontano, brez pretvarjanja in preračunljivosti. Verjame, da ji bo prav pristnost pomagala, da se izogne nepotrebnim konfliktom ter se z drugimi poveže na miren, iskren in spoštljiv način.

icon-expand Alenka Weiss. FOTO: Zadovoljna.si

Strahov pravzaprav nima, le rahlo jo skrbi, da je kdo ne bi sprejel zaradi njenega videza, predvsem zaradi modrih las. Kljub temu ostaja samozavestna in prepričana, da je najpomembneje ostati zvesta sama sebi. V morebitnih konfliktih se vidi kot mirna sogovornica, ki raje poseže po pogovoru kot po prepiru, saj verjame, da lahko odrasli ljudje nesporazume rešujemo z umirjenim in spoštljivim dialogom.

icon-expand Alenka Weiss FOTO: POP TV

