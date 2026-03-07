Gledalci ste izbrali 3 najbolj priljubljene tekmovalce

Po prvem mesecu Kmetije razkrivamo rezultate ankete: Franc prepričljivo vodi!
Največ podpore je prejel Franc, ki je zbral kar 2683 glasov in se tako z veliko prednostjo povzpel na prvo mesto lestvice. Na drugem mestu mu sledi Gregor s 1527 glasovi, tretje mesto pa zaseda Alenka z 1166 glasovi. Med prvimi petimi sta še Pia s 386 glasovi in Urška s 316 glasovi.
Čeprav so rezultati po prvem mesecu precej jasni, se lahko razmerja moči v naslednjih tednih še hitro spremenijo. Za zdaj pa je jasno: Franc je po prvem mesecu absolutni favorit gledalcev. Anketa še vedno poteka, zato lahko tudi vi pomagate spremeniti trenutni vrstni red. Glasujete lahko TUKAJ.
