Po prvem mesecu Kmetije razkrivamo rezultate ankete-
Oddaje

Gledalci ste izbrali 3 najbolj priljubljene tekmovalce

M.S.
07. 03. 2026 04.00
0

Po prvem mesecu predvajanja resničnostnega šova Kmetija 2026 je gledalce najbolj prepričal Franc, ki je prejel največ glasov v naši spletni anketi. Podrobneje predstavljamo prvih pet uvrščenih tekmovalcev in pozivamo k nadaljevanju glasovanja.

Po prvem mesecu Kmetije razkrivamo rezultate ankete: Franc prepričljivo vodi!

Največ podpore je prejel Franc, ki je zbral kar 2683 glasov in se tako z veliko prednostjo povzpel na prvo mesto lestvice. Na drugem mestu mu sledi Gregor s 1527 glasovi, tretje mesto pa zaseda Alenka z 1166 glasovi. Med prvimi petimi sta še Pia s 386 glasovi in Urška s 316 glasovi.

Kmetija 2026: Razkrivamo, kdo je favorit gledalcev.
Kmetija 2026: Razkrivamo, kdo je favorit gledalcev.FOTO: Zadovoljna.si
Franc je bil nad La Toyo tako navdušen, da jo je kar odnesel
Franc je bil nad La Toyo tako navdušen, da jo je kar odnesel

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Čeprav so rezultati po prvem mesecu precej jasni, se lahko razmerja moči v naslednjih tednih še hitro spremenijo. Za zdaj pa je jasno: Franc je po prvem mesecu absolutni favorit gledalcev. Anketa še vedno poteka, zato lahko tudi vi pomagate spremeniti trenutni vrstni red. Glasujete lahko TUKAJ.

Po prvem mesecu Kmetije razkrivamo rezultate ankete-
Po prvem mesecu Kmetije razkrivamo rezultate ankete-FOTO: Zadovoljna.si
Spoznajte dvojčka Žana in Jana iz Kmetije
Spoznajte dvojčka Žana in Jana iz Kmetije
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Kmetija 2026 Franc anketa najljubši tekmovalec resničnostni šov
Oddaje

La Toya in Mark z vročim poljubom pustila vse brez besed

