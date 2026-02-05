Kdo se bo pomeril z Lano?

Ko pade noč, se šele začne pravo dogajanje. Hlev dobi skrivni obisk tekmovalcev iz hiše. Odločijo se prelomiti dogovore z lastnim klanom in igro obrniti sebi v prid. Nastajajo nova, povsem nepričakovana zavezništva. Tekmovalka, ki je do zdaj držala niti v rokah, ne sluti, kaj se plete za njenim hrbtom.
Preberi šeMark ima dovolj, kam so izginila jajca?
Napetost doseže vrhunec pri izboru drugega dvobojevalca, kjer pride do nepričakovanega preobrata. Prva dvobojevalca sta izbrana in odpravita se v kajžo, saj arena že čaka na njiju.
Preberi šeNušini dolgi nohti vznemirili Franca
Dogajanje na Kmetiji presega vse meje.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV