Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Kmetija
Oddaje

Kdo se bo pomeril z Lano?

M.S.
05. 02. 2026 04.00
0

Odločitev o dvoboju bo padla z nepričakovanim preobratom, ki bo pretresel Kmetijo. Spremljajte, kdo bo stopil v areno in kako se bodo razpletla nova zavezništva v tej sezoni.

Ko pade noč, se šele začne pravo dogajanje. Hlev dobi skrivni obisk tekmovalcev iz hiše. Odločijo se prelomiti dogovore z lastnim klanom in igro obrniti sebi v prid. Nastajajo nova, povsem nepričakovana zavezništva. Tekmovalka, ki je do zdaj držala niti v rokah, ne sluti, kaj se plete za njenim hrbtom. 

Kdo bo stopil v areno proti Lani?
Kdo bo stopil v areno proti Lani?FOTO: POP TV
Mark ima dovolj, kam so izginila jajca?
Preberi še
Mark ima dovolj, kam so izginila jajca?

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Napetost doseže vrhunec pri izboru drugega dvobojevalca, kjer pride do nepričakovanega preobrata. Prva dvobojevalca sta izbrana in odpravita se v kajžo, saj arena že čaka na njiju.

Razplet bo presenetil vse tekmovalce.
Razplet bo presenetil vse tekmovalce.FOTO: POP TV
Nušini dolgi nohti vznemirili Franca
Preberi še
Nušini dolgi nohti vznemirili Franca

Začela se je 12. sezona Kmetije na POP TV, ki jo spremljamo od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

Mailing
Dogajanje na Kmetiji presega vse meje.
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
kmetija resničnostni šov dvoboj zavezništva napetost
Intervju

Lana Pečnik: "Sem velika konkurenca"

Intervju

Življenje v hlevu bo največji izziv za Carmen Osovnikar

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1496