Je Franc res prelomil obljubo Dejanu?

Dvoboj med Dejanom in Francem se je začel izenačeno in z veliko intenzivnosti, saj sta oba tekmovalca dolgo držala enakovreden tempo. Prelomni trenutek je nastopil, ko je Dejan spoznal, da Franc ne bo popustil. Takrat mu je začelo postopoma zmanjkovati moči, dodatni pritisk pa je predstavljalo tudi navijanje večine tekmovalcev, ki so bili na Francovi strani. Na koncu je Dejan moral priznati poraz in zapustiti tekmovanje.
Franc je po zmagi priznal, da mu ni vseeno, saj je Dejanu pred dvobojem namignil, da mu bo prepustil zmago, a tega ni storil. Ključno moč je našel tik pred začetkom, ko sta Alenka in Žan planila v jok. Po dvoboju je čustva sprostil tudi sam in zajokal, saj je imel občutek, da je Dejana razočaral.
Dejan je Francu podaril svojo zapestnico za srečo in ob tem dejal, da jo raje prepusti njemu, ker sam odhaja domov zadovoljen. Poudaril je, da zaradi razpleta ni niti malo žalosten. Veseli se vrnitve domov, saj močno pogreša partnerko in psa, najprej pa si želi privoščiti zaslužen dopust. Najlepši spomini mu bodo ostali na skupnost in povezanost tekmovalcev. Kot pravi, je dvignil prag tolerance in se naučil veliko o samooskrbi, zato si želi tudi doma čim več stvari ustvariti sam.
