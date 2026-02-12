Neugasnjena sveča skoraj usodna za tekmovalce na Kmetiji

Ponoči na kmetiji pride do incidenta s svečo, eden izmed tekmovalcev skoraj požge kmetijo. Ob vonju po zažganem se začne nov dan in izbrati morajo drugega dvobojevalca. Razglabljanje o tem se vleče od jutra. Na glasovanju nov gost s podelitvijo zlatega in črnega oreha staroselcem na kmetiji hudo premeša štrene. Pride do hudega prepira med tekmovalkama. Medtem ko en par uživa v medsebojnih pozornostih, drugi začasno razpade zaradi izdaje na glasovanju.