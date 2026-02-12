Zadovoljna.si
Neugasnjena sveča skoraj usodna za tekmovalce na Kmetiji

M.S.
12. 02. 2026 16.27
0

Na Kmetiji se obeta napeto dogajanje. Jutro bo tekmovalce šokiralo, saj bodo ugotovili, da je ponoči zaradi nepazljivosti skoraj zagorelo. Sledili bodo burni prepiri in nepričakovana razkritja na glasovanju za drugega dvobojevalca, kjer bodo padle številne maske.

Ponoči na kmetiji pride do incidenta s svečo, eden izmed tekmovalcev skoraj požge kmetijo. Ob vonju po zažganem se začne nov dan in izbrati morajo drugega dvobojevalca. Razglabljanje o tem se vleče od jutra. Na glasovanju nov gost s podelitvijo zlatega in črnega oreha staroselcem na kmetiji hudo premeša štrene. Pride do hudega prepira med tekmovalkama. Medtem ko en par uživa v medsebojnih pozornostih, drugi začasno razpade zaradi izdaje na glasovanju.

Kdo bo stopil v areno proti simpatični Nuši?
Kdo bo stopil v areno proti simpatični Nuši?FOTO: POP TV
Srčna Pia vztraja pri pošteni igri in zavrača krajo na tržnici
Preberi še
Srčna Pia vztraja pri pošteni igri in zavrača krajo na tržnici

Začela se je 12. sezona Kmetije na POP TV, ki jo spremljamo od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Dogajanje na Kmetiji presega vse meje.
kmetija dvoboj tekmovalci prepiri resničnostni šov
