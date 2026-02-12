Zadovoljna.si
Srčna Pia vztraja pri pošteni igri in zavrača krajo na tržnici

M.S.
12. 02. 2026 11.10
0

Skrivnostni obiskovalec s črnim in zlatim orehom je buril duhove na kmetiji, nekateri tekmovalci pa so si skušali pridobiti njegovo naklonjenost. Po izboru prvega dvobojevalca je napetost za kratek čas popustila na tržnici, zvečer pa so že kovali načrte za nov obračun. Je vplivni klan izgubil moč?

Jutro na kmetiji se je začelo s prepirom v hlevu. Janov jutranji optimizem se je končal v trenutku, ko je takoj po vstajanju stopil v kravji drek, vso svojo jezo pa je stresel na Nušo. "Zmotil sem se, da bo danes dober dan. Takoj ko sem vstal, sem stopil v drek," je jezno dejal Jan in se lotil pospravljanja hleva.

Za Jana se dan ni začel v najboljšem duhu.
Za Jana se dan ni začel v najboljšem duhu.FOTO: POP TV
Na tržnici bosta zasijala v vrhunskem stajlingu
Začela se je 12. sezona Kmetije na POP TV, ki jo spremljamo od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

Uboga Nuša mu je odvrnila, da ji res ni jasno, kako naj med spanjem čisti hlev. Medtem je bila v hiši Carmen precej prestrašena. Žiga je imel celo noč visoko vročino, saj se je pretekli dan zbodel na nekaj zarjavelega, rana na prstu pa se mu je sredi noči vnela.

Nuša je vedela, da jo čaka naporen dan, saj se je približeval izbor dvobojevalca.
Nuša je vedela, da jo čaka naporen dan, saj se je približeval izbor dvobojevalca.FOTO: POP TV
Pia je znova dokazala, da je prava glava družine, saj je že navsezgodaj zjutraj premišljeno in učinkovito razporedila kmečka opravila. Nuša je medtem veliko podporo našla pri Francu, ki ji je osvežil znanje in ji pokazal, kako se najučinkoviteje lotiti molže krave. "Všeč mi je, ko Franc pride do mene in mi svetuje na splošno. Zelo rada se učim od njega," je povedala.

Pia je še enkrat pokazala, da ostaja zvesta svojim načelom.
Pia je še enkrat pokazala, da ostaja zvesta svojim načelom.FOTO: POP TV
Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Nasprotno pa Franc ni bil najbolj navdušen nad večino tekmovalcev v hiši, ki so jutro preživeli v postelji. Poskrbel je za pravo budnico in jim dal jasno vedeti, da na kmetiji ni prostora za poležavanje. Pia in Juš sta Igorju odnesla zajtrk, ta pa ju je skušal prepričati, naj na tržnici skrivaj vzameta nekaj hrane. "Poskusita kaj ukrasti, nekdo jo lahko zamoti, ko ne gleda," jima je predlagal.

Franc postaja vse bolj nestrpen, saj delo ne poteka po njegovih pričakovanjih.
Franc postaja vse bolj nestrpen, saj delo ne poteka po njegovih pričakovanjih.FOTO: POP TV
Pia je samozavestno odgovorila, da ji ta ideja ni všeč, saj ne želi razjeziti Urške in se boji posledic, ki bi jih takšna poteza lahko imela za družino. Sledil je tudi izbor prve dvobojevalke. Največ glasov je prejela Nuša. "Šla bom v areno in se vrnila še močnejša. Komaj čakam kajžo, ker se tam res dobro naspim," je dejala odločno.

Pia želi igrati pošteno igro in ne namerava slediti Igorjevim predlogom.
Pia želi igrati pošteno igro in ne namerava slediti Igorjevim predlogom.FOTO: POP TV
Na kmetiji je fantom očitno zelo pomembno, da imajo urejene pričeske. Za to je poskrbela Alenka, ki jim je ponudila svoje frizerske storitve. "Jaz imam milijon drugega dela, oni pa se mi kar v kolono postavijo. Pridne roke je treba tudi malo razvajati, morajo biti pridni in lepi," je v smehu dejala.

Alenka je poskrbela, da so kmečki fantje zasijali v svoji najboljši podobi.
Alenka je poskrbela, da so kmečki fantje zasijali v svoji najboljši podobi.FOTO: POP TV
Najbolj nepozaben trenutek je bil obisk tržnice, kjer so Carmen, Juš in Dino poskrbeli za pravi spektakel. Oblekli so se v dovršene stajlinge in skušali Urško navdušiti, da bi jim namenila več hrane, saj so bili zaradi neuspešno opravljene tedenske naloge prikrajšani za nekaj zlatnikov. "Zdaj se prav nerodno počutim, kot da sem jaz tista, ki je prišla s kmetije," je dejala Urška.

Kmetija
KmetijaFOTO: POP TV
Dino jo je še posebej razveselil z izdelavo unikatne torbice, v kateri bo lahko shranjevala zlatnike, navdušil pa je tudi s svojim izbranim videzom. Kmalu se jim je pridružil še Dejan, ki je poleg čudovitega šopka pripravil pravo glasbeno presenečenje. Navdušena Urška je družini na koncu podarila še nekaj dodatnih dobrot.

Dino je Urško razveselil s prav posebnim presenečenjem.
Dino je Urško razveselil s prav posebnim presenečenjem.FOTO: POP TV
