Iskrena Nuša pokazala, kaj pomeni pravo prijateljstvo

M.S.
13. 02. 2026 11.58
0

Na Kmetiji je potekal izbor drugega dvobojevalca. Spori in govorice so še dodatno zaostrili odnose na posestvu, tehtnica pa se je nazadnje dokončno nagnila na Eminino stran. V napetem ozračju je izstopala Nuša, ki je kljub pritiskom odločno stopila v bran Jušu ter pokazala, kaj pomenita pravo prijateljstvo in podpora.

Najbolj napeto je bilo pri izboru drugega dvobojevalca, ko so padle maske in so tekmovalci dokončno spoznali, s kom imajo opravka na letošnji Kmetiji. Tokrat so številni razkrili svoje prave namere in pokazali, ali bodo ostali zvesti prvotnim dogovorom ali pa ubrali drugačno pot. Igor se je najprej odločil, da z zlatim orehom imuniteto podeli Gregorju.

Igorjev glas je Gregorja pozitivno presenetil.
Igorjev glas je Gregorja pozitivno presenetil.FOTO: POP TV
Začela se je 12. sezona Kmetije na POP TV, ki jo spremljamo od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

"Najbolj me je presenetil in razočaral glas od sodelavcev, s katerimi smo skupaj delali hlev in ograjo. Od Franca, Gregorja pa Dejana nisem pričakoval glasov, zdaj vidimo, da tukaj nobenemu ne smeš zaupat," je dejal Juš. Juš je namreč pokazal, da se odlično znajde pri delovnih nalogah, vedno pomaga in daje pobudo za delo.

Juša so izdaje njegovih »prijateljev« močno šokirale.
Juša so izdaje njegovih »prijateljev« močno šokirale.FOTO: POP TV
Najbolj pa je Emo presenetil Janov glas. "Jaz od Jana oreha nisem pričakovala, to me je zelo šokiralo. Glupo mi je, da vara svojo punco z mano, mi govori, da me ima rad in potem da meni oreh, ko ga jaz ščitim na glasovanju za imuniteto."

Emo je Janova odločitev hudo razočarala.
Emo je Janova odločitev hudo razočarala.FOTO: POP TV
Pia je zaupala, da po posestvu krožijo pogovori o tem, kdo bo naslednji na tapeti. Žan in Juš sta to sprva zavračala, nato pa je Aleksandra dejala, da je govorice začela Carmen, kar se je kasneje sprevrglo v še večji spor. 

Carmen se je močno razburila in ni mogla zadržati svojih čustev.
Carmen se je močno razburila in ni mogla zadržati svojih čustev.FOTO: POP TV
Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Tehtnica je po Igorjevem odločilnem glasu pretehtala v Emino smer. in tako postala druga dvobojevalka. Juš je Emi dejal: "To si si sama skuhala in zdaj se dokaži v areni." Ema je kljub vsemu ostala zbrana in pripravljena na areno.

Ema je tako postala druga dvobojevalka.
Ema je tako postala druga dvobojevalka.FOTO: POP TV
Po dramatičnem glasovanju so Nušo preplavila čustva. Ob tem, kar so tekmovalci storili Jušu, je začutila bolečino, saj je v njegovi situaciji prepoznala tudi del svojih preteklih izkušenj. "Vem, kako sem se jaz počutila večkrat že prejšnjo in letošnjo sezono. Ni mi prijetno, da gre Juš skozi isto. Neumni razlogi so zelo nekonkretni, ne moreš poslati v areno človeka, ki ga imaš rad," je povedala.

Nuša je pokazala, da je prava prijateljica, ki bo vedno stala ob njegovi strani.
Nuša je pokazala, da je prava prijateljica, ki bo vedno stala ob njegovi strani.FOTO: POP TV
Podporo mu je jasno izkazala že med glasovanjem in opozorila, da arena nikoli ni samoumevna zmaga, temveč vedno veliko tveganje. Čeprav Jušu dajete dobronamerne glasove, je arena vedno 50 : 50 in meni se zdi zelo neumno, da pošljete v areno nekoga, ki je zelo priden in se je res izkazal, je dejala.

Nuša ni želela, da bi nekdo, ki ji veliko pomeni, doživel takšno izdajo.
Nuša ni želela, da bi nekdo, ki ji veliko pomeni, doživel takšno izdajo.FOTO: POP TV
Juša je njena javna podpora ganila, saj je vedel, da se s tem še bolj izpostavlja. "Zelo mi je pomenilo to, da je dala besedo zame, ker je že na tapeti in ne bi rabila biti še bolj, pa se je postavila zame, ko sem imel toliko orehov pred sabo in res mi je bilo lepo." Ob tem je Nuša kritično dodala: "Nam očitajo taktiziranje, a poglejte, kaj počnejo sami."

Samozavestna Nuša je odločno napovedala, da bo naredila vse, da Emo vrže s kmetije.
Samozavestna Nuša je odločno napovedala, da bo naredila vse, da Emo vrže s kmetije.FOTO: POP TV
