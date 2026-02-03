Mark ima dovolj, kam so izginila jajca?

Mrzla in neprespana noč je Lano pospremila v novo jutro na kmetiji slabe volje. Glava družine Ema je jutro začela v bolj umirjenem tempu in si v kopalnici privoščila trenutek zase, kar pa Francu ni bilo po godu: "Mi imamo dela izredno veliko in je treba začeti delati."
Drama se je začela, ko so se člani družine odpravili v hlev po jajca, a jih je tam hitro pričakalo razočaranje, saj so hlapci našli le dve jajci. Ema v to ni verjela in je dejala: "Jaz hlapcem ne verjamem, da sta samo dve jajci, ker je 50 kokoši."
Kasneje se jim je pridružil še Mark, ki je hitro posumil, da nekdo jajca krade. "Zaradi tega, ker se ves čas nekaj krega, deluje mi taka, kot da bi kradla. S takimi ljudmi se ne razumem najbolje, saj ves čas hočejo neke drame in so slabe volje," pravi Mark. Lana pa ob tem poudari, da od Marka pri njegovi starosti ne pričakuje posebne zrelosti.
Med opravljanjem del je družino obiskala Natalija, ki jim je pojasnila, da bo glava družine vsak teden izbrala dva hlapca in dve dekli, med katerimi bodo nato skupaj izbrali prvega dvobojevalca. Sledila je izbira dveh tekmovalcev, ki se bosta pomerila za imuniteto. Družina je za dvoboj med hlapci izbrala Žigo in Pio. "Zdaj sem malo presenečena, še bolj mi je energija narasla in komaj čakam," je dodala Pia.
Lana se je začela bati za svojo varnost na kmetiji, zato je dejala, da ta teden ne bo delala, temveč se bo učila pratiko zgolj zaradi Nuše. "Vseeno mi je, če vi ne jeste," je Lana povedala družini. Napeto vzdušje je prekinil prihod Carmen, ki se je na posestvo pripeljala v kočiji. "Komaj čakam, da spoznam tekmovalce, da vidim, kdo so in da se ta pustolovščina začne," je dejala Carmen.
Ema je nato stopila v akcijo in se skupaj z Janom odpravila v hlev, da bi preverila, ali so jajca morda skrita. Pri tem sta izkoristila Piino prijaznost in ji ukradla pratiko. "Zdaj jo imamo, skrita je, idemo," je ob tem pripomnil Jan. Medtem so ostali hlapci nemoteno in pridno opravljali svoje naloge.
Na drugi strani hriba pa se je medtem nastanila Carmen, ki je bila navdušena nad svojo hiško. Pojasnila je, da jo čakajo tri naloge: najprej mora prinesti nekaj uporabnega, nato nekaj dobrega in na koncu še nekaj slabega. Najprej je prinesla delovno orodje, nato pa še dva oreščka: zlatega in črnega. Kasneje sta jo obiskala Ema in Mark, ki sta ji prinesla prvi obrok in jo tudi uradno spoznala.
V hlevu so kmalu ugotovili, da pratike ni več. Lana je predlagala odločen odziv: "Rekli bomo, naj vrnejo pratiko, ali pa jim ne damo več jajc ali mleka. Eno kokoš jim bomo vrgli čez ograjo," je dejala in dodala, da je v skrajnem primeru pripravljena tudi sabotirati nalogo. Med hlapci so se nato pojavili sumi, da je Pia pratiko namenoma oddala. Lana ji je ob tem jasno povedala, da ji bo dala kamenček, če se bo izkazalo, da je to res naredila.
Ko se je začel boj za imuniteto, sta se Lana in Gregor odpravila v delavnico, kjer sta ukradla načrt za gradnjo. V samem boju se je sreča nasmehnila Žigi, ki je osvojil prvo imuniteto letošnje sezone. Po dvoboju je Natalija družini razložila še pomen daril gostje. Pojasnila je, da bo gostja podarila dva oreha, pri čemer črni oreh šteje dva glasova, zlati oreh pa bo nekoga obvaroval pred odhodom v areno.
V hiši je Jan pred vsemi izpostavil, da je za izginotje načrtov glavni krivec Dino, saj bi moral zanje bolje skrbeti. Tudi Ema je izrazila dvom: "Dina sumimo, da je namenoma pustil načrte tam, ker se je ves čas družil z Lano." Franc pa je bil ob tem izredno jezen. Fantje so po njegovem mnenju delali trdo in zavzeto ter opravili večino nalog, a brez načrtov za dokončanje preprosto niso mogli nadaljevati dela.
Sledilo je pogajanje z glavo družine glede vračila pratike. Ema jim je hitro pojasnila, da preostali člani družine s tem ne bodo soglašali in da bo Franc v vsakem primeru, z načrti ali brez, kokošnjak postavil do konca. Lana je ob tem začela groziti, da bodo kokošnjak uničili. Ema si je sicer želela rešiti situacijo, a je vedela, da ji to ne bo uspelo, saj družina pri svoji odločitvi ne bo popustila.
