Na Kmetijo prihaja skrivnostni gost

Medtem ko se eni sprašujejo, ali bodo kos Nadini nalogi, se odnosi med hišo in hlevom še dodatno zaostrijo. Hrane po mnenju mnogih ni dovolj, obtožbe pa letijo na vse strani. Ko hiša naredi prvi drzen korak in ukrade pomemben vir znanja za areno, hlev ne ostane tiho – odzovejo se takoj in udarijo nazaj z lastno krajo.