Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Kmetija
Oddaje

Na Kmetijo prihaja skrivnostni gost

M.S.
03. 02. 2026 04.00
0

Ne zamudite druge epizode nove sezone Kmetija nocoj ob 20.00 na POP TV. Napetosti med hišo in hlevom dosežejo vrelišče, drama eskalira in sledi preobrat, ki bo vse pustil brez besed. Preverite, kaj vse vas čaka v nocojšnji oddaji.

Medtem ko se eni sprašujejo, ali bodo kos Nadini nalogi, se odnosi med hišo in hlevom še dodatno zaostrijo. Hrane po mnenju mnogih ni dovolj, obtožbe pa letijo na vse strani. Ko hiša naredi prvi drzen korak in ukrade pomemben vir znanja za areno, hlev ne ostane tiho – odzovejo se takoj in udarijo nazaj z lastno krajo. 

Med hišo in hlevom pride do nesporazumov, ki počasi spreminjajo dinamiko med tekmovalci in poskrbijo za novo napetost v igri.
Med hišo in hlevom pride do nesporazumov, ki počasi spreminjajo dinamiko med tekmovalci in poskrbijo za novo napetost v igri.FOTO: POP TV

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Vse skupaj sproži verižno reakcijo napetosti, prva zavezništva se krepijo, spori pa se hitro poglabljajo. Med tem vse to opazuje skrivnostna gostja iz bližnje hišice na klancu, ki ima pri sebi moč, s katero lahko popolnoma spremeni igro.

Kdo je nova gostja, ki bo s svojim prihodom spremenila življenje na kmetiji?
Kdo je nova gostja, ki bo s svojim prihodom spremenila življenje na kmetiji?FOTO: POP TV

Zvesti oboževalci Kmetije, pozor! Na našem Instagramu in TikToku vas čaka nagradna igra z brezplačno enoletno naročnino na VOYO.

Mailing
Prva nosečnost na Kmetiji?
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Kmetija reality show tekmovanje skrivnostni gost drama
Oddaje

Po zmenku prizna, da se je zaljubila

Oddaje

Nušini dolgi nohti vznemirili Franca

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1496