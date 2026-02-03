Na Kmetijo prihaja skrivnostni gost

Ne zamudite druge epizode nove sezone Kmetija nocoj ob 20.00 na POP TV. Napetosti med hišo in hlevom dosežejo vrelišče, drama eskalira in sledi preobrat, ki bo vse pustil brez besed. Preverite, kaj vse vas čaka v nocojšnji oddaji.
Medtem ko se eni sprašujejo, ali bodo kos Nadini nalogi, se odnosi med hišo in hlevom še dodatno zaostrijo. Hrane po mnenju mnogih ni dovolj, obtožbe pa letijo na vse strani. Ko hiša naredi prvi drzen korak in ukrade pomemben vir znanja za areno, hlev ne ostane tiho – odzovejo se takoj in udarijo nazaj z lastno krajo.
Vse skupaj sproži verižno reakcijo napetosti, prva zavezništva se krepijo, spori pa se hitro poglabljajo. Med tem vse to opazuje skrivnostna gostja iz bližnje hišice na klancu, ki ima pri sebi moč, s katero lahko popolnoma spremeni igro.
Prva nosečnost na Kmetiji?
