Franc je bil nad La Toyo tako navdušen, da jo je kar odnesel

M.S.
18. 02. 2026 10.53
0

Na posestvo je končno prispela dolgo pričakovana La Toya Lopez, ki je hitro ugotovila, da bo letošnja Kmetija precej težja, kot je sprva mislila. Na posestvu se že od prvega dne odvijajo hudi spopadi med klani, oba pa sta jo želela čim prej pridobiti na svojo stran. La Toya ostaja močna in bo sledila svojemu instinktu.

"Ne vem, če so me prepoznali, ker imam trenutno drugo frizuro, drug stajling. Jaz imam občutek, da me niso vsi prepoznali, kar je v bistvu nemogoče, ampak je pa bil lep občutek, ker so mi vsi mahali. To je že pozitiven znak, da sem dobrodošla na Kmetiji. Jaz nisem glih kmečka punca, ampak če bo treba, se bom prilagajala kakšnim kmečkim opravilom. Če ne, bom tudi kakšne fante poslala, da naredijo namesto mene, ker jaz se zaenkrat tukaj počutim kot gostja." je dejala simpatična La Toya.

La Toya
La ToyaFOTO: POP TV
Čakanja je konec, La Toya je končno prispela na Kmetijo
Carmen je La Toyo hitro poskušala pridobiti na svojo stran ter ji pojasnila, kako napeto je na kmetiji že od samega začetka. Razkrila ji je tudi, da je klan nastal še pred začetkom Kmetije in jo opozorila: "Pazi, komu kaj zaupaš." La Toya kljub temu ostaja samozavestna in pravi, da bo vse najprej dobro spoznala ter se nato sama odločila, komu lahko zaupa.

La Toya se je znašla v izjemno zahtevni situaciji.
La Toya se je znašla v izjemno zahtevni situaciji.FOTO: POP TV
La Toya bo na Kmetiji pripravila pravi 'fashion week'
"Delam dosti na sebi in imam zdaj lepo energijo. Zdaj trenutno nisem na nobeni strani, ker sem šele prišla. Jaz sem tak tip ženske, da se z vsemi razumem. Jaz se bom zanašala na svoj občutek, ker sem zelo občutljiva oseba. Zlati oreh bom dala nekomu, ki mi je pri srcu, nekdo, ki mi ne bo všeč, pa bo dobil črnega," pravi La Toya.

La Toya se je odločila, da bo najprej vse dobro spoznala, šele nato pa sprejemala odločitve.
La Toya se je odločila, da bo najprej vse dobro spoznala, šele nato pa sprejemala odločitve.FOTO: POP TV
Tudi Mark se je poskušal približati La Toyi, najprej prek njene ljubezni do kristalov, nato pa je ugotovil, da je ne bo zlahka pridobil na svojo stran, zato ji je odkrito povedal, kaj si misli o Carmen. "Carmen je dobra oseba, ampak rada manipulira, je precej ignorantna, prava tiha in zvita lisička," pravi Mark. La Toya je tako slišala dve povsem različni zgodbi in je prepričana, da bo sčasoma sama najbolje ocenila, komu lahko verjame.

La Toya je poskrbela za ikoničen prihod na Kmetijo.
La Toya je poskrbela za ikoničen prihod na Kmetijo.FOTO: POP TV
"Sem si malo pogledala prejšnjo Kmetijo, ker me je zanimalo, kaj se je dogajalo, in sem ugotovila, da je manjkal šov. Vsi so bili taki dolgočasni, niso dali niti na stajlinge niti na oblačila, zato sem pa jaz zdaj prišla sem z mojimi ekstra oblačili, da naredim dogajanje," je povedala La Toya.

Franca je La Toya takoj navdušila, zato se je odločil, da ji pokaže, da je prava dama.
Franca je La Toya takoj navdušila, zato se je odločil, da ji pokaže, da je prava dama.FOTO: POP TV
Poleg prihoda je bilo ključno tudi glasovanje za imuniteto. Največ podkev sta prejeli Alenka in Urška, ki sta se pomerili v dvoboju z zabijanjem žebljev, kjer je sreča stopila na stran Urške, ta pa je tako že drugič osvojila dvoboj za imuniteto. Žana je prizadelo, da ni prejel toliko podpore kot dekleti, zato je Dinu predlagal, da bosta skrbela le za živali in počivala. "Seveda sem jezen, če so me izigrali. Moral bi biti jaz, tako pa zdaj očitno nisem varen niti pred izborom za prvega dvobojevalca," je dejal.

Obe dekleti sta dokazali, da sta močni tekmovalki.
Obe dekleti sta dokazali, da sta močni tekmovalki.FOTO: POP TV
Dogajanje na Kmetiji presega vse meje.
Kmetija La Toya Lopez resničnostni šov dogajanje POP TV oddaje Carmen Mark drama
