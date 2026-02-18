Franc je bil nad La Toyo tako navdušen, da jo je kar odnesel

"Ne vem, če so me prepoznali, ker imam trenutno drugo frizuro, drug stajling. Jaz imam občutek, da me niso vsi prepoznali, kar je v bistvu nemogoče, ampak je pa bil lep občutek, ker so mi vsi mahali. To je že pozitiven znak, da sem dobrodošla na Kmetiji. Jaz nisem glih kmečka punca, ampak če bo treba, se bom prilagajala kakšnim kmečkim opravilom. Če ne, bom tudi kakšne fante poslala, da naredijo namesto mene, ker jaz se zaenkrat tukaj počutim kot gostja." je dejala simpatična La Toya.

La Toya

Carmen je La Toyo hitro poskušala pridobiti na svojo stran ter ji pojasnila, kako napeto je na kmetiji že od samega začetka. Razkrila ji je tudi, da je klan nastal še pred začetkom Kmetije in jo opozorila: "Pazi, komu kaj zaupaš." La Toya kljub temu ostaja samozavestna in pravi, da bo vse najprej dobro spoznala ter se nato sama odločila, komu lahko zaupa.

La Toya se je znašla v izjemno zahtevni situaciji.

"Delam dosti na sebi in imam zdaj lepo energijo. Zdaj trenutno nisem na nobeni strani, ker sem šele prišla. Jaz sem tak tip ženske, da se z vsemi razumem. Jaz se bom zanašala na svoj občutek, ker sem zelo občutljiva oseba. Zlati oreh bom dala nekomu, ki mi je pri srcu, nekdo, ki mi ne bo všeč, pa bo dobil črnega," pravi La Toya.

La Toya se je odločila, da bo najprej vse dobro spoznala, šele nato pa sprejemala odločitve.

Tudi Mark se je poskušal približati La Toyi, najprej prek njene ljubezni do kristalov, nato pa je ugotovil, da je ne bo zlahka pridobil na svojo stran, zato ji je odkrito povedal, kaj si misli o Carmen. "Carmen je dobra oseba, ampak rada manipulira, je precej ignorantna, prava tiha in zvita lisička," pravi Mark. La Toya je tako slišala dve povsem različni zgodbi in je prepričana, da bo sčasoma sama najbolje ocenila, komu lahko verjame.

La Toya je poskrbela za ikoničen prihod na Kmetijo.

"Sem si malo pogledala prejšnjo Kmetijo, ker me je zanimalo, kaj se je dogajalo, in sem ugotovila, da je manjkal šov. Vsi so bili taki dolgočasni, niso dali niti na stajlinge niti na oblačila, zato sem pa jaz zdaj prišla sem z mojimi ekstra oblačili, da naredim dogajanje," je povedala La Toya.

Franca je La Toya takoj navdušila, zato se je odločil, da ji pokaže, da je prava dama.

Poleg prihoda je bilo ključno tudi glasovanje za imuniteto. Največ podkev sta prejeli Alenka in Urška, ki sta se pomerili v dvoboju z zabijanjem žebljev, kjer je sreča stopila na stran Urške, ta pa je tako že drugič osvojila dvoboj za imuniteto. Žana je prizadelo, da ni prejel toliko podpore kot dekleti, zato je Dinu predlagal, da bosta skrbela le za živali in počivala. "Seveda sem jezen, če so me izigrali. Moral bi biti jaz, tako pa zdaj očitno nisem varen niti pred izborom za prvega dvobojevalca," je dejal.

Obe dekleti sta dokazali, da sta močni tekmovalki.

