Alenka bo v areno poslala Jana – za koga navijate?

Jan v areno, Igor pa prejel zlato jajce
Natalija je obiskala posestvo, kjer jo je pričakal nekoliko kaotičen prizor. Presenečeno je ugotovila, da stojnice še niso bile pripravljene, tekmovalci pa sploh niso razmišljali o tem, da bodo morali članom komisije postreči krompir. Tim je zaupal, da po njegovem mnenju v letošnji sezoni najbolj taktizira Jan. Ob tem je dodal: "V Janu vidim malo sebe." Prepričan je tudi, da je Jan eden glavnih favoritov za zmago v letošnji sezoni.
Alenka se je nato odločila razkriti, kdo bo drugi dvobojevalec. "Z obema se zelo dobro razumem, oba sta odlična sogovornika, ampak enega lahko jezik tepe in to je Jan," je pojasnila. Dodala je, da Jan pogosto uporablja grde besede in z njimi prizadene druge, zato se je odločila prav zanj. Jan si bo zdaj sam izbral kategorijo in način dvoboja.
Za konec Natalijinega obiska sta Tim in Tilen podelila še zlato jajce. Kdor ga prejme, ga ne sme podariti naprej, če pa se jajce razbije, izgubi tudi svojo moč. Po tehtnem premisleku sta ga namenila Igorju, saj sta ga opisala kot spoštljivega in delavnega tekmovalca.
