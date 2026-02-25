Ema je kršila pravila in prejela hudo kazen

Prvo jutro v hlevu, kamor sta La Toya in Alenka poslali Aleksandro, Emo, Igorja in Dejana, je bilo za vse precejšen šok. Ko so se prebudili, so hitro opazili, da Eme ni. "Iskali smo jo po celotnem posestvu, a je nismo našli nikjer," je povedal Igor. Izkazalo se je, da je Ema noč preživela pri hiši in s tem kršila pravila, saj ni želela spati v mrzlem in umazanem hlevu. Odločila se je, da bo prespala ob ognju, ker jo je v hlevu preveč zeblo.

icon-expand Ema je močno zeblo, zato se je odločila kršiti pravila. FOTO: POP TV

Preberi še Dejan Guzej: "Bojim se nadležnih žensk"

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Ema je družinskim članom zaupala, da ji med drugim ni ustrezala niti Igorjeva družba. "Zelo težko je biti zaprt v hlevu z Igorjem. Verjamem, da je sicer čisto v redu oseba, a ves čas govori, kaj moramo početi. Poleg tega so jedli brez mene in Aleksandre," je povedala Ema. Prepričana je, da družina v hlevu nanjo ni jezna, vendar poudarja, da napeto vzdušje ustvarja predvsem Igor.

icon-expand Franc je Emi dejal, da se ne sme pustiti Igorju. FOTO: POP TV

Preberi še Iz največjih sovražnic v sostanovalki! Tega po Kmetiji ni pričakoval nihče

Na POP TV spremljajte novo sezono Kmetije od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

Ema je še dodala, da jo je Igor pred spanjem v šali priganjal, naj pomije posodo, česar ni želela storiti, saj je to nameravala opraviti zjutraj pred zajtrkom. Igorja se sicer ne boji, a se z njim ne želi zapletati v nepotrebne pogovore. Za Aleksandro je dejala, da se je sama oddaljila od njih, čeprav je Ema na začetku z njo poskušala vzpostaviti pogovor. "Sama je kriva, da sem jo odrinila na stran, ker mi je dala oreh za dvoboj," je povedala Ema.

icon-expand Ema se zaveda svojega dejanja in je pripravljena sprejeti posledice, ki jo čakajo. FOTO: POP TV

Preberi še Iz največjih sovražnic v sostanovalki! Tega po Kmetiji ni pričakoval nihče

Želite stopiti iz cone udobja in na lastni koži izkusiti, kaj zmorete brez udobja sodobnega sveta? Prijavite se v novo sezono Kmetije.

Mark je družinskim članom v hiši zaupal, da se mu ne zdi pošteno, da je Ema kršila pravila, saj je imel tudi sam pomisleke pred svojim prvim spanjem v hlevu. "Moraš potrpeti, če sem jaz lahko, boš tudi ti," je dejal. Prepričan je, da bi jo morali, če kazni ne bo, poslati v hlev še za dodatna dva tedna. Carmen pa meni, da mora slediti določena kazen, sicer bodo enako začeli ravnati tudi ostali. "Ampak je ne obsojam in jo razumem," je še dodala.

icon-expand Marka je Emino dejanje povsem šokiralo. FOTO: POP TV

Preberi še Gregor Merdaus: "Moj cilj je zmaga"

Ema je nato podporo poiskala pri Dejanu. Čeprav je jokala celo jutro, je prepričana, da bo zmogla tudi to preizkušnjo. Ob Natalijinem obisku pa je postalo jasno, da je kazen resna. Zaradi hudega kršenja pravil Ema ne more več biti glava družine, prav tako se ni smela boriti v boju med hlapci in deklama. Prejela je tudi opozorilo, da bo ob naslednjem kršenju pravil diskvalificirana.

icon-expand Emo je doletela stroga kazen. FOTO: POP TV

Preberi še Carmen v šoku po Markovih besedah

Nova sezona resničnostnega šova Kmetija je ponovno postregla z napetimi izzivi, taktikami in spreminjajočimi se zavezništvi med tekmovalci. Za koga pa letos navijate vi? Glasujte v anketi spodaj in izberite svojega favorita!