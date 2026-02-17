Ema odločena, da bo Dina poslala domov

Začetek novega tedna na kmetiji je vsekakor zaznamovalo Nušino pismo, v katerem je za novo glavo družine izbrala Emo. "Čutim napetost. Zgleda, da res ne smeš nobenemu zaupati, niti najbližjim ne," je dejal Juš. Nuša je Jušu ob pohvalah dejala tudi, naj ne dvomi v njeno odločitev. Fantje pa so ga skušali prepričati, da ga je Nuša povsem prezrla.

icon-expand Nuša se je odločila, da ne izbere Juša, temveč obrne potek igre. FOTO: POP TV

Kasneje sta se Ema in Juš pogovorila, pri čemer mu je zaupala, zakaj je prišlo do preobrata v kajži. Nuša je bila namreč prepričana, da bo Ema igro vodila bolje kot Juš in ga bo prav zato lahko zaščitila. "Ne vem, kako lahko Nuša kar avtomatsko sklepa, da jaz ne bi bil sposoben voditi," pravi Juš. Ema pa mu je zagotovila, da mu bo krila hrbet.

icon-expand Igor je Juša našemil v klovna, ker meni, da se je sam ujel v lastno past. FOTO: POP TV

Mark in Pia pa sta dejala, da sta šokirana. "Cela družina je v šoku, jaz sem v šoku, ne vem, kaj se dogaja, nimam še planov za ta teden, ne vem, koga bom kam poslala delat," je po prejemu klobuka povedala Ema. Carmen pa je bila presrečna, saj je prepričana, da je Ema ne bo poslala v hlev.

icon-expand Ema je presrečna, da je že drugič postala glava družine. FOTO: POP TV

icon-expand Hlev je obiskala Nada in družini predala nove naloge. FOTO: POP TV

Ema se je odločila, da v hlev pošlje Dina, Žana, Urško in Alenko. Dino je imel že od jutra občutek, da bo končal v hlevu, zato ga odločitev ni presenetila: "Psihično sem bil pripravljen, tako da mi je bilo vseeno." Alenki življenje v hlevu ne predstavlja nobene ovire, saj tam najde največji mir. Žan in Urška pa sta se javila sama, ker sta vedela, da bosta tam varna, poleg tega pa bosta imela tudi možnost dvoboja za imuniteto.

icon-expand Izbor hlapcev in dekel je za Emo potekal gladko, največjo dilemo pa ji je predstavljala odločitev glede njene prijateljice Alenke. FOTO: POP TV

V hlevu jih je obiskala glava družine, saj je želela svoji prijateljici Urški pokazati, da bo naredila vse, da bo njena izkušnja v hlevu potekala lažje. "Vse bom probala naredit, da bo njej to prijetna izkušnja," je dejala Ema, ko je prinesla hrano. Žan pa ni mogel prikriti čustev in je Emo prosil, naj zapusti hlev. "Ema je že drugič glava družine, pa najmanj dela na posestvu, nima nadzora nad drugimi," pravi Žan.

icon-expand Emin obisk je hitro povzročil napetosti v hlevu. FOTO: POP TV

Žan jo je vprašal, ali bo ponovno naredila napako kot v prvem tednu, na kar je Ema odločno odgovorila, da tega ne bo. Dino pa je prepričan, da bo še slabše. "Dino, bodi tiho, ker greš ti ven ta teden," mu je odgovorila Ema. "Že od prvega dne, ko se mi je cmerila, mi je šla na živce, te metle ne spadajo sem," je o Eminih trepalnicah dejal Dino.

icon-expand Dino je prepričan, da bo tedenska naloga slabše opravljena kot pod njenim prvim vodstvom. FOTO: POP TV