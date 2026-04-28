Franc ji krije hrbet: 'Alenka mi je kot hčerka'

Nov teden na kmetiji je zaznamovala Gregorjeva odločitev, saj je za glavo družine izbral svojo prijateljico Alenko. Njena prva poteza je bila, da je v hlev poslala Aleksandro in Dejana. Gregor pa je tekmovalcem pustil čustveno sporočilo, v katerem se je od vseh poslovil in jim namenil zadnje besede.

Po napetem dvoboju je Kmetijo zapustil Gregor, kar je še posebej prizadelo Alenko.

Posebej se je zahvalil Francu in mu povedal, da je resnično dober človek in da se mu ni treba spreminjati, saj je prav takšen najbolj cenjen. Alenki pa je zaupal, da bo pogrešal njune pogovore in smeh ter poudaril, da je njegova favoritka in da se mora boriti do zmage.

Prelepa Alenka ni več mogla zadrževati solz, čustva so jo popolnoma preplavila.

V kuhinji so Alenko kmalu preplavila močna čustva, saj ostaja brez svojih zaveznikov. Na pomoč ji je hitro priskočil Franc in ji ponudil oporo. Povedal ji je, da je to težek trenutek, a naj ostane močna in nadaljuje svojo pot. Dodal je še, da jo povsem razume, saj je tudi sam zelo čustven človek.

Franc je nemudoma priskočil na pomoč in Alenki ponudil podporo.

Alenka je medtem poudarila, da je bil Gregor izjemna oseba, s katero si se lahko pogovarjal o vsem, saj je vedno pripravljen pomagati in druge postaviti pred sebe. Prepričana je, da se bo Franc zanjo potrudil, saj sta med seboj povezana. Franc pa je njun odnos opisal zelo čustveno in dejal, da mu je Alenka kot hčerka. Dokler bo na kmetiji, jo bo ščitil in ji pomagal, kar je še dodatno utrdilo njuno zavezništvo.

Franc je že večkrat poudaril, da mu je Alenka kot hčerka.