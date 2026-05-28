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Za koga navijate – Aleksandro ali Jana?

M.S.
28. 05. 2026 04.00
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Po tednih bojev, taktiziranja in težkih preizkušenj je končno prišel veliki finale Kmetije. Napetost na posestvu je na vrhuncu, saj bo nocoj eden od finalistov osvojil glavno nagrado v višini 50 tisoč evrov. Pred tekmovalci je še zadnji obračun, ki bo odločil zmagovalca letošnje sezone.

Končno napoči dan, za katerega so se tekmovalci borili, taktizirali, sklepali zavezništva, se sprenevedali, lagali, trdo delali in vztrajali do zadnjega diha.

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Na koncu sta do velikega superfinala prišla le dva, ki ostajata v napetem pričakovanju zadnje arene. Ta ne razočara in pokaže vse – spretnost, znanje, taktično preudarnost, nepričakovane preobrate in neomajno željo po zmagi. Ta je tako močna, da je treba dvoboj prekiniti! Kdo bo zmagovalec letošnje Kmetije?

Kdo si po vašem zasluži zmago?
Kdo si po vašem zasluži zmago?FOTO: POP TV
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