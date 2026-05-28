Za koga navijate – Aleksandro ali Jana?

Končno napoči dan, za katerega so se tekmovalci borili, taktizirali, sklepali zavezništva, se sprenevedali, lagali, trdo delali in vztrajali do zadnjega diha.

Na koncu sta do velikega superfinala prišla le dva, ki ostajata v napetem pričakovanju zadnje arene. Ta ne razočara in pokaže vse – spretnost, znanje, taktično preudarnost, nepričakovane preobrate in neomajno željo po zmagi. Ta je tako močna, da je treba dvoboj prekiniti! Kdo bo zmagovalec letošnje Kmetije?