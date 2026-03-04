Bo Jan izbral La Toyo ali Emo?

Natalija je Jana spomnila na trenutek za mizo, ko ga je vprašala o La Toyi. Kot pravi, je takrat "postal rdeč kot paradižnik". Jan je v šali odvrnil, da ima težave s pritiskom, nato pa priznal, da na Kmetiji že vsi vedo, da sta bila z La Toyo skupaj v banji. "Midva sva prijatelja, imava dobro energijo in sva se lepo povezala, nič več kot to," je pojasnil Jan. Dodal je še, da na kmetiji primanjkuje tople vode, zato je bila skupna kopel tudi praktična rešitev za varčevanje.

icon-expand La Toyin prihod je požel veliko navdušenja med moškimi na Kmetiji. FOTO: POP TV

Preberi še Aleksandra April: "Ne maram laganja in zaprtih ljudi"

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Jan je priznal, da z njegove strani ne bo prišlo do večjih čustev, saj ima ljubezen že zunaj Kmetije. "Ona mi je sama rekla, naj grem v šov, vendar naj se ne zaljubim. To se ne bo zgodilo, vem pa, da ji ne bo prijetno gledati," je dodal. Povedal je še, da verjame, da bo razumela, saj je dovolj zrela, da ve, da je v šovu marsikaj del igre in da je za zmago včasih treba tudi kaj narediti.

icon-expand Sprva je Jan vso pozornost namenjal Emi, zdaj pa jo vse bolj preusmerja k La Toyi. FOTO: POP TV

Preberi še Dino Kurtović po padcu končal na urgenci

Na POP TV spremljajte novo sezono Kmetije od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

Ema pa je priznala, da ji ni neprijetno gledati Janovega odnosa z La Toyo, saj ve, da je vse skupaj le šala. "Nimam nobenih čustev," je povedala. La Toya meni, da je njen prihod nekoliko pretresel ravnovesje na kmetiji, saj so po njenem mnenju vsi moški začeli gledati predvsem njo.

icon-expand Ema pa je prepričana, da je vse skupaj le šala in da Jan do La Toye ne goji nobenih čustev. FOTO: POP TV

Preberi še Dejan Guzej: "Bojim se nadležnih žensk"

Želite stopiti iz cone udobja in na lastni koži izkusiti, kaj zmorete brez udobja sodobnega sveta? Prijavite se v novo sezono Kmetije.

"Prav ponosna sem, da tako mlade punce tekmujejo z mano. To pomeni, da sem še vedno seksi in lepa ženska. Ta punca ima 20 let manj od mene, ampak sem bila tako utrujena, da se mi tega sploh ni dalo razlagati," je dejala.

icon-expand Simpatična La Toya pa pravi, da je ponosna, da se mlajša dekleta z njo potegujejo za pozornost moških. FOTO: POP TV

Preberi še Dino Kurtović odkrito po Kmetiji: "Nisem lenuh"

La Toya je dodala, da so moški nori nanjo, ženske pa ljubosumne, in da je to povsem normalna situacija. Ema pa je brez zadržkov priznala: "La Toya misli, da je neka lepa in postavna punca. Jaz ne vem, ali se je že kdaj pogledala v ogledalo. Kaj ona sploh misli, da je."

icon-expand La Toya FOTO: POP TV

Preberi še Ema odločena, da bo Dina poslala domov

Nova sezona resničnostnega šova Kmetija je ponovno postregla z napetimi izzivi, taktikami in spreminjajočimi se zavezništvi med tekmovalci. Za koga pa letos navijate vi? Glasujte v anketi spodaj in izberite svojega favorita!