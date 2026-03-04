Bo Jan izbral La Toyo ali Emo?

Natalija je Jana spomnila na trenutek za mizo, ko ga je vprašala o La Toyi. Kot pravi, je takrat "postal rdeč kot paradižnik". Jan je v šali odvrnil, da ima težave s pritiskom, nato pa priznal, da na Kmetiji že vsi vedo, da sta bila z La Toyo skupaj v banji. "Midva sva prijatelja, imava dobro energijo in sva se lepo povezala, nič več kot to," je pojasnil Jan. Dodal je še, da na kmetiji primanjkuje tople vode, zato je bila skupna kopel tudi praktična rešitev za varčevanje.
Jan je priznal, da z njegove strani ne bo prišlo do večjih čustev, saj ima ljubezen že zunaj Kmetije. "Ona mi je sama rekla, naj grem v šov, vendar naj se ne zaljubim. To se ne bo zgodilo, vem pa, da ji ne bo prijetno gledati," je dodal. Povedal je še, da verjame, da bo razumela, saj je dovolj zrela, da ve, da je v šovu marsikaj del igre in da je za zmago včasih treba tudi kaj narediti.
Ema pa je priznala, da ji ni neprijetno gledati Janovega odnosa z La Toyo, saj ve, da je vse skupaj le šala. "Nimam nobenih čustev," je povedala. La Toya meni, da je njen prihod nekoliko pretresel ravnovesje na kmetiji, saj so po njenem mnenju vsi moški začeli gledati predvsem njo.
"Prav ponosna sem, da tako mlade punce tekmujejo z mano. To pomeni, da sem še vedno seksi in lepa ženska. Ta punca ima 20 let manj od mene, ampak sem bila tako utrujena, da se mi tega sploh ni dalo razlagati," je dejala.
La Toya je dodala, da so moški nori nanjo, ženske pa ljubosumne, in da je to povsem normalna situacija. Ema pa je brez zadržkov priznala: "La Toya misli, da je neka lepa in postavna punca. Jaz ne vem, ali se je že kdaj pogledala v ogledalo. Kaj ona sploh misli, da je."
Nova sezona resničnostnega šova Kmetija je ponovno postregla z napetimi izzivi, taktikami in spreminjajočimi se zavezništvi med tekmovalci.
