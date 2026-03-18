Carmen o Žigi: "Mene je njega strah"

Zaupanje na Kmetiji razpada, napetosti med družinama naraščajo, tekmovalci pa vse bolj odkrito taktizirajo.Žan se je odločil, da bo z Urško prebrskal spalnico in poiskal Žigove zapiske, v katerih si beleži taktike."Notri so taktike, kdo bo prvi, kdo bo drugi. Poskusil bom spreobrniti igro."

icon-expand Na Kmetiji zmanjkuje zaupanja, taktiziranje pa postaja glavna igra. FOTO: POP TV

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

"Na začetku smo bili vsi enotni, saj smo bili vsi razglašeni. Nato pa so nekateri začeli igrati solo in vsak po svoje, jaz pa sem očitno le dirigent, ki od daleč opazuje vsa glasbila in vidi, kako se bo simfonija razpletla naprej," pravi Žiga. Žan je prepričan, da Žiga kuje taktike skupaj z Dejanom, Gregorjem in Alenko.

icon-expand Žan je trdno odločen, da bo obrnil potek igre. FOTO: POP TV

Na POP TV spremljajte novo sezono Kmetije od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

"Če bi naju Žiga dobil, bi bila katastrofa. Znorel bi, ker ima v sebi nek čuden karakter, ki vzkipi za brezveze," je dejala Urška. "Te liste od Žige hočem najti zato, ker me zanima, o čem se gre stvar, če sem mogoče jaz na tapeti, ali mu lahko zaupam, ali igra igro proti meni," je dejal Žan in dodal, da bi v primeru, da Žiga igra proti njegovemu klanu, to zaupal tudi ostalim.

icon-expand Ali sta uspela razvozlati Žigove zapiske? FOTO: POP TV

Tudi Carmen je kasneje zaupala, da je imela z Žigo sprva dober odnos. "Od celega začetka je imel na sebi masko," je dejala in dodala, da je prepričana, da je njegova taktika, da se vsem prikupi. "Neugodno mi je biti ob njem, ves čas neki komentarji, njegovi pogledi in grdi izrazi, psihopatski pogledi," je povedala v pogovoru z dekleti. "Mene je njega strah, čim dlje od njega," je še dodala Carmen.

icon-expand Carmen je prepričana, da Žiga kuje skrivnostne načrte v ozadju. FOTO: POP TV

Nova sezona resničnostnega šova Kmetija je ponovno postregla z napetimi izzivi, taktikami in spreminjajočimi se zavezništvi med tekmovalci.