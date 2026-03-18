Carmen o Žigi: "Mene je njega strah"

Zaupanje na Kmetiji razpada, napetosti med družinama naraščajo, tekmovalci pa vse bolj odkrito taktizirajo.Žan se je odločil, da bo z Urško prebrskal spalnico in poiskal Žigove zapiske, v katerih si beleži taktike."Notri so taktike, kdo bo prvi, kdo bo drugi. Poskusil bom spreobrniti igro."
"Na začetku smo bili vsi enotni, saj smo bili vsi razglašeni. Nato pa so nekateri začeli igrati solo in vsak po svoje, jaz pa sem očitno le dirigent, ki od daleč opazuje vsa glasbila in vidi, kako se bo simfonija razpletla naprej," pravi Žiga. Žan je prepričan, da Žiga kuje taktike skupaj z Dejanom, Gregorjem in Alenko.
"Če bi naju Žiga dobil, bi bila katastrofa. Znorel bi, ker ima v sebi nek čuden karakter, ki vzkipi za brezveze," je dejala Urška. "Te liste od Žige hočem najti zato, ker me zanima, o čem se gre stvar, če sem mogoče jaz na tapeti, ali mu lahko zaupam, ali igra igro proti meni," je dejal Žan in dodal, da bi v primeru, da Žiga igra proti njegovemu klanu, to zaupal tudi ostalim.
Tudi Carmen je kasneje zaupala, da je imela z Žigo sprva dober odnos. "Od celega začetka je imel na sebi masko," je dejala in dodala, da je prepričana, da je njegova taktika, da se vsem prikupi. "Neugodno mi je biti ob njem, ves čas neki komentarji, njegovi pogledi in grdi izrazi, psihopatski pogledi," je povedala v pogovoru z dekleti. "Mene je njega strah, čim dlje od njega," je še dodala Carmen.
