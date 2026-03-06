La Toya in Mark z vročim poljubom pustila vse brez besed

Najboljši nastop na Kmetiji? Definitivno! La Toya in Mark sta zaključila z vročim poljubom

La Toya in Mark sta za družino v hlevu pripravila pravi spektakel. "Zelo rada sem v središču pozornosti in tudi ta nastop mi ne predstavlja nobenih težav. Zame ni pomembno, ali sem na odru ali v hlevu, glavno je, da zažigam na polno," je samozavestno povedala La Toya.

icon-expand La Toya in Mark sta s svojo drzno predstavo popolnoma osupnila vse prisotne. FOTO: POP TV

Mark je nato Janu predlagal, naj se pridruži La Toyi pri plesu na mizi. Le nekaj trenutkov pozneje pa se je zgodilo nekaj, kar je močno presenetilo vse ostale. Med plesom je Jan La Toyo močno udaril po zadnjici, kar jo je precej zabolelo, zato je od bolečine zakričala. "Jan je poreden fant in na trenutke tudi agresiven, me je kar fajn udaril in me je rit bolela," je povedala ter ga nato odslovila z odra.

icon-expand Jan s svojo točko La Toye ni prepričal, zato ga je hitro odslovila. FOTO: POP TV

"Še dobro, da sem jaz tukaj, da malo popestrim dogajanje, ploskam in se derem, ker ostalo je obupno, nihče si nič ne upa," je dejal Mark. Nato je prevzel pobudo, stopil do La Toye in se ji pridružil na plesišču, kjer sta zaplesala drug ob drugem. "Tako se to dela! Zdaj bom pa jaz pokazal, kdo je pravi moški in kako se to dela," je samozavestno dodal.

icon-expand Mark je s svojim nastopom povsem očaral La Toyo. FOTO: POP TV

"Publiki se meša, vsi mi ploskajo, jaz pa uživam. Saj jim ne morem zameriti, to je verjetno nekaj najboljšega, kar so videli na Kmetiji," je še pripomnila. Fantastičen šov sta zaključila s francoskim poljubom. Za konec pa je La Toya dodala, da so se v hlevu končno dobro nasmejali in da je vesela, da so večer zaključili v tako sproščenem vzdušju.

icon-expand Krasno točko sta zaključila s strastnim francoskim poljubom. FOTO: POP TV

