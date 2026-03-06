Zadovoljna.si
Oddaje

La Toya in Mark z vročim poljubom pustila vse brez besed

M.S.
06. 03. 2026 10.59
0

La Toya in Mark sta na Kmetiji pripravila pravi spektakel, ki je presenetil vse prisotne. Med plesom na mizi se jima je za kratek čas pridružil tudi Jan, a ga je La Toya kmalu odslovila. Za piko na i sta večer zaključila s strastnim francoskim poljubom, ki je navdušil občinstvo.

Najboljši nastop na Kmetiji? Definitivno! La Toya in Mark sta zaključila z vročim poljubom

La Toya in Mark sta za družino v hlevu pripravila pravi spektakel. "Zelo rada sem v središču pozornosti in tudi ta nastop mi ne predstavlja nobenih težav. Zame ni pomembno, ali sem na odru ali v hlevu, glavno je, da zažigam na polno," je samozavestno povedala La Toya.

La Toya in Mark sta s svojo drzno predstavo popolnoma osupnila vse prisotne.
La Toya in Mark sta s svojo drzno predstavo popolnoma osupnila vse prisotne.FOTO: POP TV
Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Mark je nato Janu predlagal, naj se pridruži La Toyi pri plesu na mizi. Le nekaj trenutkov pozneje pa se je zgodilo nekaj, kar je močno presenetilo vse ostale. Med plesom je Jan La Toyo močno udaril po zadnjici, kar jo je precej zabolelo, zato je od bolečine zakričala. "Jan je poreden fant in na trenutke tudi agresiven, me je kar fajn udaril in me je rit bolela," je povedala ter ga nato odslovila z odra.

Jan s svojo točko La Toye ni prepričal, zato ga je hitro odslovila.
Jan s svojo točko La Toye ni prepričal, zato ga je hitro odslovila.FOTO: POP TV
Želite stopiti iz cone udobja in na lastni koži izkusiti, kaj zmorete brez udobja sodobnega sveta? Prijavite se v novo sezono Kmetije.

"Še dobro, da sem jaz tukaj, da malo popestrim dogajanje, ploskam in se derem, ker ostalo je obupno, nihče si nič ne upa," je dejal Mark. Nato je prevzel pobudo, stopil do La Toye in se ji pridružil na plesišču, kjer sta zaplesala drug ob drugem. "Tako se to dela! Zdaj bom pa jaz pokazal, kdo je pravi moški in kako se to dela," je samozavestno dodal.

Mark je s svojim nastopom povsem očaral La Toyo.
Mark je s svojim nastopom povsem očaral La Toyo.FOTO: POP TV
"Publiki se meša, vsi mi ploskajo, jaz pa uživam. Saj jim ne morem zameriti, to je verjetno nekaj najboljšega, kar so videli na Kmetiji," je še pripomnila. Fantastičen šov sta zaključila s francoskim poljubom. Za konec pa je La Toya dodala, da so se v hlevu končno dobro nasmejali in da je vesela, da so večer zaključili v tako sproščenem vzdušju.

Krasno točko sta zaključila s strastnim francoskim poljubom.
Krasno točko sta zaključila s strastnim francoskim poljubom.FOTO: POP TV
Čeprav so rezultati po prvem mesecu precej jasni, se lahko razmerja moči v naslednjih tednih še hitro spremenijo. Za zdaj pa je jasno: Franc je po prvem mesecu absolutni favorit gledalcev. Anketa še vedno poteka, zato lahko tudi vi pomagate spremeniti trenutni vrstni red. Glasujete lahko TUKAJ.

Zavrnila je njegovo rožo, on pa jo je povabil na zmenek

