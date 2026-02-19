Vroče kmetice poskrbele za pravo akcijo

V novi epizodi Kmetije se bo zgodilo marsikaj, od panike zaradi pobeglih lam do napetih taktičnih potez z zlatim in črnim orehom. Kdo bo novi dvobojevalec in katere strategije bodo odločile o usodi tekmovalcev? Na posestvu bo postalo precej vroče, dekleta pa bodo poskrbela za pravo akcijo.
Lame preskočijo ograjo in na kmetiji povzročijo pravo paniko. Morajo jih poloviti in spraviti nazaj za ogrado. Iz hišice na klancu se tekmovalcem pri glasovanju pridruži La Toya. Njen črni oreh enemu klanu poruši plane in njihov vodja je razočaran, saj je bil prepričan, da ima vse svoje člane pod kontrolo.
