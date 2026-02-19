Vroče kmetice poskrbele za pravo akcijo

Lame preskočijo ograjo in na kmetiji povzročijo pravo paniko. Morajo jih poloviti in spraviti nazaj za ogrado. Iz hišice na klancu se tekmovalcem pri glasovanju pridruži La Toya. Njen črni oreh enemu klanu poruši plane in njihov vodja je razočaran, saj je bil prepričan, da ima vse svoje člane pod kontrolo.

icon-expand La Toya bo končno razkrila, komu je bolj naklonjena. FOTO: POP TV

Preberi še Pomembno obvestilo za vse gledalce Kmetije

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Hkrati pa si La Toya z zlatim orehom naredi medvedjo uslugo. Dvobojevalca sta izbrana in tekmovalci ju z baklami pospremijo v kajžo, medtem ko si obetajo napet obračun v prihajajoči areni.

icon-expand Glasovanje bo razkrilo, kateri klani ostajajo povezani in kateri se že krhajo. FOTO: POP TV

Preberi še Carmen v šoku po Markovih besedah

Začela se je 12. sezona Kmetije na POP TV, ki jo spremljamo od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

Nova sezona resničnostnega šova Kmetija je ponovno postregla z napetimi izzivi, taktikami in spreminjajočimi se zavezništvi med tekmovalci. Za koga pa letos navijate vi?

Preberi še Anketa: Kdo je vaš favorit v letošnji Kmetiji?