Vroče kmetice poskrbele za pravo akcijo

M.S.
19. 02. 2026 15.41
0

V novi epizodi Kmetije se bo zgodilo marsikaj, od panike zaradi pobeglih lam do napetih taktičnih potez z zlatim in črnim orehom. Kdo bo novi dvobojevalec in katere strategije bodo odločile o usodi tekmovalcev? Na posestvu bo postalo precej vroče, dekleta pa bodo poskrbela za pravo akcijo.

Lame preskočijo ograjo in na kmetiji povzročijo pravo paniko. Morajo jih poloviti in spraviti nazaj za ogrado. Iz hišice na klancu se tekmovalcem pri glasovanju pridruži La Toya. Njen črni oreh enemu klanu poruši plane in njihov vodja je razočaran, saj je bil prepričan, da ima vse svoje člane pod kontrolo.

La Toya bo končno razkrila, komu je bolj naklonjena.FOTO: POP TV
Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

 Hkrati pa si La Toya z zlatim orehom naredi medvedjo uslugo. Dvobojevalca sta izbrana in tekmovalci ju z baklami pospremijo v kajžo, medtem ko si obetajo napet obračun v prihajajoči areni.

Glasovanje bo razkrilo, kateri klani ostajajo povezani in kateri se že krhajo.FOTO: POP TV
Začela se je 12. sezona Kmetije na POP TV, ki jo spremljamo od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

Nova sezona resničnostnega šova Kmetija je ponovno postregla z napetimi izzivi, taktikami in spreminjajočimi se zavezništvi med tekmovalci. Za koga pa letos navijate vi?

Želite stopiti iz cone udobja in na lastni koži izkusiti, kaj zmorete brez udobja sodobnega sveta? Prijavite se v novo sezono Kmetije

