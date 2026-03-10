Na Kmetiji se kuha maščevanje

Prebivalci kmetije navsezgodaj začnejo z zahtevno tedensko nalogo, kjer šteje vsaka minuta. Člani hleva in hiše se pri delu izmenjujejo. Ker pa modra družina nasprotni družini noče posoditi tehtnice, se jim rdeča družina maščuje.

icon-expand Kmetija. FOTO: POP TV

Pri izboru prvega dvobojevalca se razplamti debata o ljubezenskem trikotniku. Na tržnici se kmeta tedna ne moreta upreti mamljivi ponudbi trgovke Urške, v hišici na klancu pa ju čaka skrinjica s pismom in namig.

icon-expand Kmetija. FOTO: POP TV

