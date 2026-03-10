Zadovoljna.si
Kmetija
Na Kmetiji se kuha maščevanje

M.S.
10. 03. 2026 13.09
0

Napetost na Kmetiji narašča! Tekmovalci se soočajo z zahtevnimi nalogami in novimi izzivi. Pripravite se na presenečenja, saj se šov razvija s polno paro, od ljubezenskih zapletov do strategij preživetja.

Prebivalci kmetije navsezgodaj začnejo z zahtevno tedensko nalogo, kjer šteje vsaka minuta. Člani hleva in hiše se pri delu izmenjujejo. Ker pa modra družina nasprotni družini noče posoditi tehtnice, se jim rdeča družina maščuje.

Kmetija.
Kmetija.FOTO: POP TV
Kmetija in Botri v teh dneh ne bosta na sporedu
Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Pri izboru prvega dvobojevalca se razplamti debata o ljubezenskem trikotniku. Na tržnici se kmeta tedna ne moreta upreti mamljivi ponudbi trgovke Urške, v hišici na klancu pa ju čaka skrinjica s pismom in namig.

Kmetija.
Kmetija.FOTO: POP TV
Tega se Urška Gros na Kmetiji najbolj boji
Na POP TV spremljajte novo sezono Kmetije od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

Nova sezona resničnostnega šova Kmetija je ponovno postregla z napetimi izzivi, taktikami in spreminjajočimi se zavezništvi med tekmovalci. Glasujte v anketi in izberite svojega favorita!

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Kmetija resničnostni šov tekmovalci ljubezenski trikotnik napetost oddaje napovednik
