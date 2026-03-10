Na Kmetiji se kuha maščevanje

Napetost na Kmetiji narašča! Tekmovalci se soočajo z zahtevnimi nalogami in novimi izzivi. Pripravite se na presenečenja, saj se šov razvija s polno paro, od ljubezenskih zapletov do strategij preživetja.
Prebivalci kmetije navsezgodaj začnejo z zahtevno tedensko nalogo, kjer šteje vsaka minuta. Člani hleva in hiše se pri delu izmenjujejo. Ker pa modra družina nasprotni družini noče posoditi tehtnice, se jim rdeča družina maščuje.
Pri izboru prvega dvobojevalca se razplamti debata o ljubezenskem trikotniku. Na tržnici se kmeta tedna ne moreta upreti mamljivi ponudbi trgovke Urške, v hišici na klancu pa ju čaka skrinjica s pismom in namig.
