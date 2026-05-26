Kdo bo nocoj zapustil Kmetijo?

Porotniki so pred težko dilemo. Prednost, ki so jo kupili na včerajšnji tržnici, lahko pomembno vpliva na izid današnjega četveroboja. A komu od finalistov jo nameniti? Izpadli finalist in njegov porotnik sta zdaj dva neopredeljena glasova.

Nekateri finalisti zato začnejo odkrito lobirati, prepričani, da so prav oni pravi za to pomembno prednost. Želja po zmagi in trenutek nepazljivosti privede do poškodbe, v igri pa ostanejo le trije najmočnejši tekmovalci!

icon-expand Kmetija. FOTO: POP TV

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