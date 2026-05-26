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Kdo bo nocoj zapustil Kmetijo?

M.S.
26. 05. 2026 13.35
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Gledalce nocoj čaka napet četveroboj, v katerem lahko odločilno vlogo odigra prednost, ki jo bodo porotniki namenili enemu od finalistov. Tekmovalci bodo zato začeli odkrito lobirati za podporo, napetost v boju za obstanek pa bo še večja po nepričakovani poškodbi enega od finalistov.

Porotniki so pred težko dilemo. Prednost, ki so jo kupili na včerajšnji tržnici, lahko pomembno vpliva na izid današnjega četveroboja. A komu od finalistov jo nameniti? Izpadli finalist in njegov porotnik sta zdaj dva neopredeljena glasova. 

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Nekateri finalisti zato začnejo odkrito lobirati, prepričani, da so prav oni pravi za to pomembno prednost. Želja po zmagi in trenutek nepazljivosti privede do poškodbe, v igri pa ostanejo le trije najmočnejši tekmovalci!

Kmetija.
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