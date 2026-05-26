Kdo bo nocoj zapustil Kmetijo?

Porotniki so pred težko dilemo. Prednost, ki so jo kupili na včerajšnji tržnici, lahko pomembno vpliva na izid današnjega četveroboja. A komu od finalistov jo nameniti? Izpadli finalist in njegov porotnik sta zdaj dva neopredeljena glasova.
Nekateri finalisti zato začnejo odkrito lobirati, prepričani, da so prav oni pravi za to pomembno prednost. Želja po zmagi in trenutek nepazljivosti privede do poškodbe, v igri pa ostanejo le trije najmočnejši tekmovalci!
Preberi šeIgor Mikič po Kmetiji: 'Najbolj je manjkala lojalnost'
Dogajanje na Kmetiji presega vse meje.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV