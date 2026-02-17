Čakanja je konec, La Toya je končno prispela na Kmetijo

Med pogovorom o imuniteti se prepletajo različne taktike in nezaupanje. Vse razburka še prihod nove tekmovalke, ki s seboj prinese svežo energijo. Nekateri jo želijo takoj pridobiti na svojo stran, drugi ji zavidajo pozornost, ki jo prejema.

icon-expand Tekmovalci so komaj skrivali navdušenje ob prihodu La Toye. FOTO: POP TV

Dvoboj hlapcev preseneti vse in za trenutek prebudi občutek enotnosti. Medtem ko se moški tabor krepi, ženski klan že kaže znake razpada. Na čigavo stran se bo postavila nova tekmovalka? Morda je prav na njej odločitev, kdo bo pristal v areni.

icon-expand La Toya FOTO: POP TV

Nova sezona resničnostnega šova Kmetija je ponovno postregla z napetimi izzivi, taktikami in spreminjajočimi se zavezništvi med tekmovalci. Za koga pa letos navijate vi?

