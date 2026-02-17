Čakanja je konec, La Toya je končno prispela na Kmetijo

Končno je napočil trenutek, ko na posestvo Kmetije prihaja priljubljena La Toya Lopez. Njen prihod bo takoj razburkal dogajanje, saj se bodo tekmovalci pognali v akcijo, da se ji približajo, osvojijo njeno veliko srce in jo pridobijo na svojo stran.
Med pogovorom o imuniteti se prepletajo različne taktike in nezaupanje. Vse razburka še prihod nove tekmovalke, ki s seboj prinese svežo energijo. Nekateri jo želijo takoj pridobiti na svojo stran, drugi ji zavidajo pozornost, ki jo prejema.
Dvoboj hlapcev preseneti vse in za trenutek prebudi občutek enotnosti. Medtem ko se moški tabor krepi, ženski klan že kaže znake razpada. Na čigavo stran se bo postavila nova tekmovalka? Morda je prav na njej odločitev, kdo bo pristal v areni.
