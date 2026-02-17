Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
La Toya
Oddaje

Čakanja je konec, La Toya je končno prispela na Kmetijo

M.S.
17. 02. 2026 13.57
0

Končno je napočil trenutek, ko na posestvo Kmetije prihaja priljubljena La Toya Lopez. Njen prihod bo takoj razburkal dogajanje, saj se bodo tekmovalci pognali v akcijo, da se ji približajo, osvojijo njeno veliko srce in jo pridobijo na svojo stran.

Med pogovorom o imuniteti se prepletajo različne taktike in nezaupanje. Vse razburka še prihod nove tekmovalke, ki s seboj prinese svežo energijo. Nekateri jo želijo takoj pridobiti na svojo stran, drugi ji zavidajo pozornost, ki jo prejema.

Tekmovalci so komaj skrivali navdušenje ob prihodu La Toye.
Tekmovalci so komaj skrivali navdušenje ob prihodu La Toye.FOTO: POP TV
Ema odločena, da bo Dina poslala domov
Preberi še
Ema odločena, da bo Dina poslala domov

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Dvoboj hlapcev preseneti vse in za trenutek prebudi občutek enotnosti. Medtem ko se moški tabor krepi, ženski klan že kaže znake razpada. Na čigavo stran se bo postavila nova tekmovalka? Morda je prav na njej odločitev, kdo bo pristal v areni.

La Toya
La ToyaFOTO: POP TV
Alenka Weiss: "Bila bom to, kar sem"
Preberi še
Alenka Weiss: "Bila bom to, kar sem"

Začela se je 12. sezona Kmetije na POP TV, ki jo spremljamo od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

Nova sezona resničnostnega šova Kmetija je ponovno postregla z napetimi izzivi, taktikami in spreminjajočimi se zavezništvi med tekmovalci. Za koga pa letos navijate vi?

Anketa: Kdo je vaš favorit v letošnji Kmetiji?
Preberi še
Anketa: Kdo je vaš favorit v letošnji Kmetiji?

Želite stopiti iz cone udobja in na lastni koži izkusiti, kaj zmorete brez ugodja sodobnega sveta? Prijavite se v novo sezono Kmetije!

Mailing
Dogajanje na Kmetiji presega vse meje.
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Kmetija POP TV resničnostni šov La Toya tekmovalci
Horoskop znamenja

Na to znamenje bo najbolj vplival današnji Sončev mrk

Novice

Znana Slovenka sporočila veselo novico

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1517