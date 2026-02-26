Na Kmetiji izbruhnejo stare zamere

Na posestvu so še vedno pod vtisom včerajšnjega presenetljivega dvoboja, hkrati pa so njihove misli pri novi skrbi. Jim bo uspelo izdelati zemljanko, ki je pogoj za težko pričakovano meso? Nagrada se namreč nevarno izmika.

icon-expand Ali se bosta Carmen in Igor uspela pogovoriti? FOTO: POP TV

Drugo vprašanje je, kdo bo naslednji teden nova glava družine. En tekmovalec svoje zaveznike pošlje od vrat do vrat, da bi si zagotovil podporo pri glasovanju. Po glasovanju v delavnici izbruhne silovit prepir, kjer pridejo na plano stare zamere.

icon-expand Igor se je odločil, da bo odkrito povedal svoje mnenje. FOTO: POP TV

