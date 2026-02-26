Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Kmetija
Oddaje

Na Kmetiji izbruhnejo stare zamere

M.S.
26. 02. 2026 15.27
0

Oskrba z mesom na Kmetiji je odvisna od tega, kako uspešno pripravijo zemljanko, kar med sotekmovalci ustvarja dodatno napetost. Hkrati se pletejo načrti, kdo bo imel glavno besedo, saj eden od tekmovalcev išče zaveznike. Vendar pa se za preobleko miru skrivajo neporavnane zadeve, ki vodijo do velikega spora.

Na posestvu so še vedno pod vtisom včerajšnjega presenetljivega dvoboja, hkrati pa so njihove misli pri novi skrbi. Jim bo uspelo izdelati zemljanko, ki je pogoj za težko pričakovano meso? Nagrada se namreč nevarno izmika.

Ali se bosta Carmen in Igor uspela pogovoriti?
Ali se bosta Carmen in Igor uspela pogovoriti?FOTO: POP TV
Ema je kršila pravila in prejela hudo kazen
Preberi še
Ema je kršila pravila in prejela hudo kazen

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Drugo vprašanje je, kdo bo naslednji teden nova glava družine. En tekmovalec svoje zaveznike pošlje od vrat do vrat, da bi si zagotovil podporo pri glasovanju. Po glasovanju v delavnici izbruhne silovit prepir, kjer pridejo na plano stare zamere.

Igor se je odločil, da bo odkrito povedal svoje mnenje.
Igor se je odločil, da bo odkrito povedal svoje mnenje.FOTO: POP TV
Dino Kurtović po padcu končal na urgenci
Preberi še
Dino Kurtović po padcu končal na urgenci

Na POP TV spremljajte novo sezono Kmetije od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

Nova sezona resničnostnega šova Kmetija je ponovno postregla z napetimi izzivi, taktikami in spreminjajočimi se zavezništvi med tekmovalci. Za koga pa letos navijate vi? Glasujte v anketi spodaj in izberite svojega favorita!

Anketa: Kdo je vaš favorit v letošnji Kmetiji?
Preberi še
Anketa: Kdo je vaš favorit v letošnji Kmetiji?

Želite stopiti iz cone udobja in na lastni koži izkusiti, kaj zmorete brez udobja sodobnega sveta? Prijavite se v novo sezono Kmetije.

Mailing
Dogajanje na Kmetiji presega vse meje.
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
kmetija dvoboj zamere prepir igor franc
Oddaje

Bo Anastasia zarila Nuši nož v hrbet?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1517