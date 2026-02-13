Nuša in Ema pripravljeni na dvoboj

Gospodarica Nada pričakuje, da bodo tekmovalci nalogo opravili brezhibno. Če je ne bodo, ne bodo dobili vseh zlatnikov, s katerimi si lahko na tržnici kupijo tako zelo potrebno in želeno hrano. Medtem se dva tekmovalca pripravljata na dvoboj. Drugi dvobojevalec lahko izbira kategorijo in vrsto dvoboja. Na voljo ima spretnost, moč in znanje. Izbere pa nekaj, v čemer je dober tudi prvi dvobojevalec, zato bo boj še toliko bolj napet in razplet nepredvidljiv.