Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Kmetija
Oddaje

Nuša in Ema pripravljeni na dvoboj

M.S.
13. 02. 2026 14.03
0

Po izjemno napetem tednu je napočil trenutek resnice – vse drame se selijo v areno, kjer bodo družinski člani stopili pred Natalijo in brez zadržkov razkrili svoja prava čustva. Obeta pa se tudi eksploziven dvoboj med Nušo in Emo, ki ga nikakor ne smete zamuditi.

Gospodarica Nada pričakuje, da bodo tekmovalci nalogo opravili brezhibno. Če je ne bodo, ne bodo dobili vseh zlatnikov, s katerimi si lahko na tržnici kupijo tako zelo potrebno in želeno hrano. Medtem se dva tekmovalca pripravljata na dvoboj. Drugi dvobojevalec lahko izbira kategorijo in vrsto dvoboja. Na voljo ima spretnost, moč in znanje. Izbere pa nekaj, v čemer je dober tudi prvi dvobojevalec, zato bo boj še toliko bolj napet in razplet nepredvidljiv.

Ne zamudite napetega boja med Nušo in Emo.
Ne zamudite napetega boja med Nušo in Emo.FOTO: POP TV
Iskrena Nuša pokazala, kaj pomeni pravo prijateljstvo
Preberi še
Iskrena Nuša pokazala, kaj pomeni pravo prijateljstvo

Začela se je 12. sezona Kmetije na POP TV, ki jo spremljamo od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

Želite stopiti iz cone udobja in na lastni koži izkusiti, kaj zmorete brez ugodja sodobnega sveta? Prijavite se v novo sezono Kmetije!

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Mailing
Dogajanje na Kmetiji presega vse meje.
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Kmetija dvoboj zlatniki Nada Ema Nuša
Oddaje

Iskrena Nuša pokazala, kaj pomeni pravo prijateljstvo

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1517