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Kdo bo stopil v superfinale Kmetije?

M.S.
27. 05. 2026 14.43
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Finaliste v areni čaka napet in zahteven troboj, v katerem bodo odločali preudarnost, natančnost in vztrajnost. Po napeti bitki bosta znana še zadnja dva finalista.

Finalisti jutro preživijo v ugibanju o tem, kaj jih čaka v areni. Se bodo borili sami ali spet v parih? Bo porota dobila kakšno posebno nalogo? V areni se trije najboljši pomerijo v dolgem troboju, ki zahteva veliko preudarnosti, natančnosti, vztrajnosti in iznajdljivosti. 

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Na koncu dneva sta znana dva superfinalista! Vsak ima svoje goreče podpornike med poroto, ki mora določiti vrstni red superfinalnih dvobojev. Pri tem se porotniki pošteno skregajo.

Kmetija.
Kmetija.FOTO: POP TV

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