Kdo bo stopil v superfinale Kmetije?

Finalisti jutro preživijo v ugibanju o tem, kaj jih čaka v areni. Se bodo borili sami ali spet v parih? Bo porota dobila kakšno posebno nalogo? V areni se trije najboljši pomerijo v dolgem troboju, ki zahteva veliko preudarnosti, natančnosti, vztrajnosti in iznajdljivosti.
Na koncu dneva sta znana dva superfinalista! Vsak ima svoje goreče podpornike med poroto, ki mora določiti vrstni red superfinalnih dvobojev. Pri tem se porotniki pošteno skregajo.
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