Pia in Mark pripravljata modno revijo

Napetost na Kmetiji narašča, saj gospodarica Nada preverja, kako pripravljeni so tekmovalci na praznovanje kresne noči. Od njene ocene je odvisno, ali si bodo prislužili obljubljeno meso. Končno pa bomo videli, kakšne obleke so pripravili tekmovalci.
Tekmovalci dokončujejo svoje kostume, vadijo nastop in se pripravljajo na prihod gospodarice, ki bo odločila, ali bodo lahko praznovali kresno noč. Gospodarica Nada bo preverila tudi stanje zemljanke.
Če bo narejena po njenem načrtu, bo tekmovalcem ob sončnem zahodu dostavila težko pričakovano meso. Kmetje se veselijo morebitne zabave, saj vedo, da naslednji dan prinaša korenite spremembe, saj bo kmetija vstopila v novo fazo tekmovanja.
Nova sezona resničnostnega šova Kmetija je ponovno postregla z napetimi izzivi, taktikami in spreminjajočimi se zavezništvi med tekmovalci. Za koga pa letos navijate vi? Glasujte v anketi spodaj in izberite svojega favorita!
Dogajanje na Kmetiji presega vse meje.
