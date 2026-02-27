Zadovoljna.si
Pia in Mark pripravljata modno revijo

M.S.
27. 02. 2026 04.00
Napetost na Kmetiji narašča, saj gospodarica Nada preverja, kako pripravljeni so tekmovalci na praznovanje kresne noči. Od njene ocene je odvisno, ali si bodo prislužili obljubljeno meso. Končno pa bomo videli, kakšne obleke so pripravili tekmovalci.

Tekmovalci dokončujejo svoje kostume, vadijo nastop in se pripravljajo na prihod gospodarice, ki bo odločila, ali bodo lahko praznovali kresno noč. Gospodarica Nada bo preverila tudi stanje zemljanke. 

Končno bomo videli vse stvaritve naših dragih kmetov.
Končno bomo videli vse stvaritve naših dragih kmetov.FOTO: POP TV

Če bo narejena po njenem načrtu, bo tekmovalcem ob sončnem zahodu dostavila težko pričakovano meso. Kmetje se veselijo morebitne zabave, saj vedo, da naslednji dan prinaša korenite spremembe, saj bo kmetija vstopila v novo fazo tekmovanja.

Simpatična Pia bo v svoji obleki naravnost očarala.
Simpatična Pia bo v svoji obleki naravnost očarala.FOTO: POP TV

Na POP TV spremljajte novo sezono Kmetije od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

