Na kmetijo vstopa priljubljeni Igor Mikič

V hlevu vstanejo zarana in še v temi kopljejo luknjo za zemljanko. Tudi člani družine ne spijo dolgo, kajti nova naloga je zahtevna in morajo jo opraviti, sicer bodo tudi naslednji teden lačni. Na kmetijo pridrvi nov skrivnostni gost, ki je na kmetiji nekoč že bil.

icon-expand Igorjev prihod bo takoj sprožil val govoric. FOTO: POP TV

Preberi še Šala s tresenjem riti se je sprevrgla v nesrečo

Začela se je 12. sezona Kmetije na POP TV, ki jo spremljamo od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

Nekaterim skrivnostni obiskovalec ni všeč. Zaradi pomanjkanja hrane in razdelitve dela med prebivalci hleva izbruhne hud spor. Najbolj vroča tema dneva je dvoboj za imuniteto med izbranima hlapcem in deklo.

icon-expand Igor Mikič že ob prvem stiku začuti, da mu nekdo nikakor ne sede. FOTO: POP TV

Preberi še Ema Dragišić razkrila, česa se v šovu najbolj boji