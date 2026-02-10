Zadovoljna.si
Kmetija
Oddaje

Na kmetijo vstopa priljubljeni Igor Mikič

M.S.
10. 02. 2026 13.10
0

V sedmi epizodi se bo razkrila identiteta skrivnostnega gosta, ki je že obiskal posestvo. Vse oči bodo uprte v dvoboj za imuniteto, ki bo določil nadaljnje usode.

V hlevu vstanejo zarana in še v temi kopljejo luknjo za zemljanko. Tudi člani družine ne spijo dolgo, kajti nova naloga je zahtevna in morajo jo opraviti, sicer bodo tudi naslednji teden lačni. Na kmetijo pridrvi nov skrivnostni gost, ki je na kmetiji nekoč že bil. 

Igorjev prihod bo takoj sprožil val govoric.
Igorjev prihod bo takoj sprožil val govoric.
Šala s tresenjem riti se je sprevrgla v nesrečo
Začela se je 12. sezona Kmetije na POP TV, ki jo spremljamo od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

Nekaterim skrivnostni obiskovalec ni všeč. Zaradi pomanjkanja hrane in razdelitve dela med prebivalci hleva izbruhne hud spor. Najbolj vroča tema dneva je dvoboj za imuniteto med izbranima hlapcem in deklo.

Igor Mikič že ob prvem stiku začuti, da mu nekdo nikakor ne sede.
Igor Mikič že ob prvem stiku začuti, da mu nekdo nikakor ne sede.FOTO: POP TV
Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Kmetija resničnostni šov dvoboj za imuniteto Igor Mikič mikič napovednik
Oddaje

Šala s tresenjem riti se je sprevrgla v nesrečo

