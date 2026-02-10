Na kmetijo vstopa priljubljeni Igor Mikič

V hlevu vstanejo zarana in še v temi kopljejo luknjo za zemljanko. Tudi člani družine ne spijo dolgo, kajti nova naloga je zahtevna in morajo jo opraviti, sicer bodo tudi naslednji teden lačni. Na kmetijo pridrvi nov skrivnostni gost, ki je na kmetiji nekoč že bil.
Preberi šeŠala s tresenjem riti se je sprevrgla v nesrečo
Nekaterim skrivnostni obiskovalec ni všeč. Zaradi pomanjkanja hrane in razdelitve dela med prebivalci hleva izbruhne hud spor. Najbolj vroča tema dneva je dvoboj za imuniteto med izbranima hlapcem in deklo.
Preberi šeEma Dragišić razkrila, česa se v šovu najbolj boji
Dogajanje na Kmetiji presega vse meje.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV