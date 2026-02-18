Carmen v šoku po Markovih besedah

Na posestvu ni videti konca razpok med skupinami. Nekateri že kujejo dolgoročne načrte, drugi pa skušajo zadržati razpadajoča zavezništva. Znova se razplamtijo tudi prepiri zaradi hrane in vsakdanjih opravil.

icon-expand Natalija bo presenečena nad tem, kaj vse se dogaja v Kmetiji. FOTO: POP TV

Preberi še Franc je bil nad La Toyo tako navdušen, da jo je kar odnesel

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Vse oči so uprte v eno izmed tekmovalk, ki mora sprejeti pomembno odločitev, s katero lahko usodno prevesi razmerja moči. Ko pride čas prve izbire za dvoboj, postane jasno, da na kmetiji ni več nedolžnih, vsak glas šteje in vsak korak ima svojo ceno.

icon-expand Igor ima vsega dovolj in bo pred Natalijo odkrito povedal, kar mu leži na duši. FOTO: POP TV

Preberi še Iskrena Nuša pokazala, kaj pomeni pravo prijateljstvo

Začela se je 12. sezona Kmetije na POP TV, ki jo spremljamo od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

Nova sezona resničnostnega šova Kmetija je ponovno postregla z napetimi izzivi, taktikami in spreminjajočimi se zavezništvi med tekmovalci. Za koga pa letos navijate vi?

Želite stopiti iz cone udobja in na lastni koži izkusiti, kaj zmorete brez udobja sodobnega sveta? Prijavite se v novo sezono Kmetije!

Preberi še Spoznajte dvojčka Žana in Jana iz Kmetije