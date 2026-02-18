Zadovoljna.si
Carmen v šoku po Markovih besedah

M.S.
18. 02. 2026 19.00
0

Na Kmetiji se vse jasneje rišejo zavezništva in razpoke med tekmovalci. V današnji oddaji bodo maske padle, besede pa bodo letele brez zadržkov. Še posebej burno bo ob Natalijinem obisku, ko bo napetost eksplodirala med Carmen, Igorjem in Markom. Dogajanje bo tako razgreto, da bo ena izmed tekmovalk v navalu čustev celo zapustila mizo.

Na posestvu ni videti konca razpok med skupinami. Nekateri že kujejo dolgoročne načrte, drugi pa skušajo zadržati razpadajoča zavezništva. Znova se razplamtijo tudi prepiri zaradi hrane in vsakdanjih opravil.

Natalija bo presenečena nad tem, kaj vse se dogaja v Kmetiji.
Natalija bo presenečena nad tem, kaj vse se dogaja v Kmetiji.FOTO: POP TV
Franc je bil nad La Toyo tako navdušen, da jo je kar odnesel
Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Vse oči so uprte v eno izmed tekmovalk, ki mora sprejeti pomembno odločitev, s katero lahko usodno prevesi razmerja moči. Ko pride čas prve izbire za dvoboj, postane jasno, da na kmetiji ni več nedolžnih, vsak glas šteje in vsak korak ima svojo ceno.

Igor ima vsega dovolj in bo pred Natalijo odkrito povedal, kar mu leži na duši.
Igor ima vsega dovolj in bo pred Natalijo odkrito povedal, kar mu leži na duši.FOTO: POP TV
Iskrena Nuša pokazala, kaj pomeni pravo prijateljstvo
Začela se je 12. sezona Kmetije na POP TV, ki jo spremljamo od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

Nova sezona resničnostnega šova Kmetija je ponovno postregla z napetimi izzivi, taktikami in spreminjajočimi se zavezništvi med tekmovalci. Za koga pa letos navijate vi?

Želite stopiti iz cone udobja in na lastni koži izkusiti, kaj zmorete brez udobja sodobnega sveta? Prijavite se v novo sezono Kmetije!

Spoznajte dvojčka Žana in Jana iz Kmetije
Alenka Weiss: "Bila bom to, kar sem"
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Kmetija oddaje POP TV VOYO spor Carmen Mark Igor resničnostni šov prepiri
Oddaje

Pomembno obvestilo za vse gledalce Kmetije

Oddaje

Si bo katera izmed deklet izbrala drugega Sanjskega moškega?

