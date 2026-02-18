Carmen v šoku po Markovih besedah

Na posestvu ni videti konca razpok med skupinami. Nekateri že kujejo dolgoročne načrte, drugi pa skušajo zadržati razpadajoča zavezništva. Znova se razplamtijo tudi prepiri zaradi hrane in vsakdanjih opravil.
Vse oči so uprte v eno izmed tekmovalk, ki mora sprejeti pomembno odločitev, s katero lahko usodno prevesi razmerja moči. Ko pride čas prve izbire za dvoboj, postane jasno, da na kmetiji ni več nedolžnih, vsak glas šteje in vsak korak ima svojo ceno.
Nova sezona resničnostnega šova Kmetija je ponovno postregla z napetimi izzivi, taktikami in spreminjajočimi se zavezništvi med tekmovalci. Za koga pa letos navijate vi?
