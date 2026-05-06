Na Kmetijo se vračata pravi legendi

Tekmovalci čutijo, da jih je iz tedna v teden manj. Toda prava napetost se šele začne, ko na posestvo stopita skrivnostna gosta z izjemno močjo v svojih rokah. Najprej morata dodobra spoznati tekmovalce, saj bosta na izboru prvega dvobojevalca lahko močno premešala štrene. Prihod gostov pri ostalih znova razplamti stare zamere. Medtem pa prebivalci koče nevedoč, kaj se dogaja v ozadju, stopijo v prvi troboj za zlato podkev.