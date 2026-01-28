Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Kmetija
Oddaje

Na Kmetiji se obeta prva nosečnost

POP TV
28. 01. 2026 04.00
0

Nova sezona Kmetije je tik pred vrati in obljublja več presenečenj kot kadarkoli prej. 12. sezona priljubljenega resničnostnega šova na POP TV bo gledalce popeljala v povsem novo izkušnjo, kjer velja le eno pravilo: pričakujte nepričakovano.

Kmetija bo bogatejša za nove objekte, ki bodo poskrbeli za dodatno mero misterija in nepričakovane preobrate. Na posestvu bodo imele pomembno vlogo tudi živali – videli bomo celo prvo skotitev na Kmetiji! Zgodilo pa se bo še nekaj, česar v zgodovini oddaje še nismo videli: prvič bo nekdo opravil nosečniški test – in ta bo pozitiven.

Kmetija
KmetijaFOTO: VOYO

"Vsakič povem, da bo sezona drugačna kot prejšnje, ampak za to sezono lahko brez slabe vesti trdim, da takšne še niste doživeli. Divja je premila beseda," pravi voditeljica Natalija Bratkovič, ki tudi sama ni mogla verjeti svojim očem in ušesom, čeprav jo je težko presenetiti.

Juš Čop: "Najbolj me skrbi, da ne bo frizerja"
Preberi še
Juš Čop: "Najbolj me skrbi, da ne bo frizerja"

"Nabor živali, za katere bodo morali skrbeti tekmovalci, se širi, tako da bodo na posestvu tudi štirinožni prijatelji, ki tam še nikoli prej niso živeli. Arene bodo ponudile popolnoma drugačne boje za obstanek kot v preteklih sezonah – ne bodo več v stilu poligonov, ampak bodo, tudi na željo gledalcev, bolj povezane s kmečkimi opravili," še dodaja Natalija.

Tekmovalci letošnje sezone.
Tekmovalci letošnje sezone.FOTO: VOYO
Nuša Šebjanič: "Ne bojim se ničesar"
Preberi še
Nuša Šebjanič: "Ne bojim se ničesar"

Ne zamudite – Kmetija prihaja na POP TV v ponedeljek, 2. februarja, ob 20.00!

Mailing
Prva nosečnost na Kmetiji?
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
kmetija pop tv resničnostni šov natalija bratkovič kmečka opravila VOYO oddaje nova sezona
Oddaje

Simpatična Slovenka očarala postavnega rokometaša

Oddaje

Petar je v Dubaju našel nekaj posebnega

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1486