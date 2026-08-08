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Natalija Bratkovič, voditeljica Kmetije
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Začelo se je snemanje nove Kmetije: 'Pripnite pasove!'

M.S.
08. 08. 2026 07.00
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Kmetija se vrača! Začelo se je snemanje že 13. sezone priljubljenega resničnostnega šova. Ob tej priložnosti se je voditeljica Natalija Bratkovič ozrla na nepozabne trenutke pretekle sezone in razkrila, kaj ji je ostalo najbolj v spominu. Obenem je gledalcem namignila, da bo prihajajoča sezona še boljša.

Začelo se je snemanje 13. sezone Kmetije: Natalija obljublja nekaj, česar še nismo doživeli

"Še vedno je tako, da je, kamorkoli pridem, glavna tema v povezavi z mano Kmetija, kar mi seveda godi," je povedala in dodala, da jo veseli predvsem odziv gledalcev. "Vedno poudarjam, da Kmetije ne delam zase, ampak za gledalce in gledalke. Dvanajsta sezona je pustila res velik vtis, ampak verjamem, da bo ta posebna, mistična in skrivnostna trinajsta še boljša."

Natalija Bratkovič, voditeljica Kmetije
Natalija Bratkovič, voditeljica KmetijeFOTO: POP TV
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Slovo ji je ostalo najbolj v spominu

Ob vprašanju, kaj se ji je iz pretekle sezone najbolj vtisnilo v spomin, Natalija ni dolgo razmišljala. "Pa vedno je slovo," je priznala. Tokrat je bil zaključek še nekoliko bolj poseben, saj so si superfinalno oddajo ogledali skupaj z nekaterimi tekmovalci in tekmovalkami.

"In lepo je podoživeti z njimi to, kar si doživel. Na Kmetiji greš skozi vse spomine, kaj vse se je dogajalo. Smeh, solze, neverjetne zgodbe, ki so se spletle, nastale," je povedala. Dodala je, da je imela 12. sezona kar nekaj velikih vrhuncev, zaradi katerih je izstopala v primerjavi s prejšnjimi sezonami.

Kmetija 2026.
Kmetija 2026.FOTO: POP TV
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Vsaka Kmetija prinese nekaj novega

Po Natalijinih besedah je čar Kmetije prav v tem, da vsaka sezona prinese svojo zgodbo, drugačne odnose in nepozabne trenutke. Prav zato je težko primerjati posamezne sezone med seboj, saj vsaka na svoj način pusti poseben pečat.

Čeprav vsaka sezona Kmetije prinese nove zgodbe, obraze in presenečenja, nekatere stvari ostajajo enake. "Edina stalnica na nek način smo tri punce iz Kmetije: gospodarica Nada, Urška s tržnice in pa moja malenkost," je povedala Natalija.

Kmetija 2026.
Kmetija 2026.FOTO: POP TV
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Kaj bo tekmovalcem prinesla skrivnostna 13. sezona, za zdaj še ostaja skrivnost, Natalija pa že napoveduje, da bo nekaj posebnega. V spodnjem videoposnetku si oglejte sporočilo, ki ga ima pred začetkom nove sezone za vse zveste gledalce Kmetije.

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