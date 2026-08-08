Začelo se je snemanje nove Kmetije: 'Pripnite pasove!'

Začelo se je snemanje 13. sezone Kmetije: Natalija obljublja nekaj, česar še nismo doživeli
"Še vedno je tako, da je, kamorkoli pridem, glavna tema v povezavi z mano Kmetija, kar mi seveda godi," je povedala in dodala, da jo veseli predvsem odziv gledalcev. "Vedno poudarjam, da Kmetije ne delam zase, ampak za gledalce in gledalke. Dvanajsta sezona je pustila res velik vtis, ampak verjamem, da bo ta posebna, mistična in skrivnostna trinajsta še boljša."
Slovo ji je ostalo najbolj v spominu
Ob vprašanju, kaj se ji je iz pretekle sezone najbolj vtisnilo v spomin, Natalija ni dolgo razmišljala. "Pa vedno je slovo," je priznala. Tokrat je bil zaključek še nekoliko bolj poseben, saj so si superfinalno oddajo ogledali skupaj z nekaterimi tekmovalci in tekmovalkami.
"In lepo je podoživeti z njimi to, kar si doživel. Na Kmetiji greš skozi vse spomine, kaj vse se je dogajalo. Smeh, solze, neverjetne zgodbe, ki so se spletle, nastale," je povedala. Dodala je, da je imela 12. sezona kar nekaj velikih vrhuncev, zaradi katerih je izstopala v primerjavi s prejšnjimi sezonami.
Vsaka Kmetija prinese nekaj novega
Po Natalijinih besedah je čar Kmetije prav v tem, da vsaka sezona prinese svojo zgodbo, drugačne odnose in nepozabne trenutke. Prav zato je težko primerjati posamezne sezone med seboj, saj vsaka na svoj način pusti poseben pečat.
Čeprav vsaka sezona Kmetije prinese nove zgodbe, obraze in presenečenja, nekatere stvari ostajajo enake. "Edina stalnica na nek način smo tri punce iz Kmetije: gospodarica Nada, Urška s tržnice in pa moja malenkost," je povedala Natalija.
Kaj bo tekmovalcem prinesla skrivnostna 13. sezona, za zdaj še ostaja skrivnost, Natalija pa že napoveduje, da bo nekaj posebnega. V spodnjem videoposnetku si oglejte sporočilo, ki ga ima pred začetkom nove sezone za vse zveste gledalce Kmetije.
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