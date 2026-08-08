Začelo se je snemanje nove Kmetije: 'Pripnite pasove!'

"Še vedno je tako, da je, kamorkoli pridem, glavna tema v povezavi z mano Kmetija, kar mi seveda godi," je povedala in dodala, da jo veseli predvsem odziv gledalcev. "Vedno poudarjam, da Kmetije ne delam zase, ampak za gledalce in gledalke. Dvanajsta sezona je pustila res velik vtis, ampak verjamem, da bo ta posebna, mistična in skrivnostna trinajsta še boljša."

Ob vprašanju, kaj se ji je iz pretekle sezone najbolj vtisnilo v spomin, Natalija ni dolgo razmišljala. "Pa vedno je slovo," je priznala. Tokrat je bil zaključek še nekoliko bolj poseben, saj so si superfinalno oddajo ogledali skupaj z nekaterimi tekmovalci in tekmovalkami.

"In lepo je podoživeti z njimi to, kar si doživel. Na Kmetiji greš skozi vse spomine, kaj vse se je dogajalo. Smeh, solze, neverjetne zgodbe, ki so se spletle, nastale," je povedala. Dodala je, da je imela 12. sezona kar nekaj velikih vrhuncev, zaradi katerih je izstopala v primerjavi s prejšnjimi sezonami.