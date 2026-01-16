Zadovoljna.si
Nuša Šebjanič
Intervju

Nuša Šebjanič: "Ne bojim se ničesar"

Miran Stepan
16. 01. 2026 11.18
0

2. februarja se na POP TV in VOYO začenja največja pomladna dogodivščina, saj se vrača Kmetija. Med tekmovalci bo tudi lanski obraz Nuša Šebjanič, ki napoveduje, da letos prihaja povsem drugačna, z novim pristopom, svežim načrtom in jasno vizijo, kako se prebiti do konca.

Po lanski izkušnji se Nuša Šebjanič vrača bolj samozavestna in pripravljena pokazati, kdo v resnici je. 19-letna študentka pravi, da letos prihaja popolnoma drugačna – bolj premišljena, zrelejša in z jasnim načrtom. "Šov sem lansko leto izkusila in se pokazala v najslabši luči. Letos sem rekla, da grem uživat, delat spomine in igrat igro," pravi Nuša.

Nuša Šebjanič
Nuša ŠebjaničFOTO: POP TV
Preberi še
Med svoje največje prednosti uvršča mladost, izkušnje iz prve sezone in dober občutek za igro. Prepričana je, da ji prav ta kombinacija omogoča, da bolje razume dinamiko tekmovanja in izkoristi priložnosti, ki se ji ponudijo. Zato smo ji zastavili nekaj vprašanj in preverili, kako se bo letos lotila Kmetije ter kakšno Nušo bomo spoznali tokrat.

Imaš strategijo za letošnjo sezono?

"V času, ko sem bila doma, sem se naučila pratike, kar vidim kot svoj skriti adut. Ob tem se želim povezati z veliko ljudmi in z ekipo graditi naprej."

Kakšno Nušo bomo letos spoznali?

"Letos bo Nuša nekoliko bolj zahrbtna, moj cilj je poskrbeti, da se jaz dobro počutim, in ne vedno drugi."

Kaj je tvoj najmočnejši vtis iz prejšnje sezone?

"Izkušnja me je naučila, da se lahko delaš prijazen in nasmejan, pa ti kdo vseeno zabije nož v hrbet. Ker gre za igro, mislim, da je to nekako pričakovano in opravičljivo."

Nuša Šebjanič.
Nuša Šebjanič.FOTO: Zadovoljna.si
Preberi še
Se česa bojiš?

"Ne, letos se ne bojim ničesar."

Kakšen imaš pristop k zavezništvom? Boš igrala sama ali boš iskala partnerje?

"Letos bom zagotovo sklepala zavezništva. Želim si oblikovati manjšo skupino, okoli štiri do pet ljudi, na katere bom lahko računala."

Kaj ti bo na kmetiji najbolj manjkalo?

"Najbolj mi bo manjkalo moj kuža in fant, s katerim se trenutno spoznavava."

Celoten intervju z Nušo si lahko ogledate v videoposnetku spodaj.

Preberi še
Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone. V spodnjem videu si lahko ogledate več o Nušini strategiji za letošnjo sezono Kmetije.

Kmetija prinaša novo sezono preizkušenj.
Nuša Šebjanič Kmetija strategija Pop TV oddaje intervju
Intervju

Peter Stanković: Ali ima narodnozabavna glasba v Sloveniji še vedno posebno mesto?

