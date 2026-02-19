Zadovoljna.si
Igor ima vsega dovolj in bo pred Natalijo odkrito povedal, kar mu leži na duši.
Oddaje

Pomembno obvestilo za vse gledalce Kmetije

M.S.
19. 02. 2026 11.19
0

Priljubljena resničnostna oddaja Kmetija bo na izbrane datume zaradi prenosov Soočenj v živo na POP TV začasno umaknjena s sporeda. Preverite, kdaj prihaja do sprememb v predvajanju, da ne zamudite novih epizod.

Obveščamo vas, da bo zaradi Soočenj, ki jih bomo v živo prenašali na POP TV, priljubljena resničnostna oddaja Kmetija na določene datume začasno umaknjena s sporeda. Soočenja bodo nadomestila redni termin oddaje, zato Kmetija na spodaj navedenih datumih ne bo predvajana. Oddaja prav tako odpade tudi na VOYO, kjer je sicer na voljo en dan prej.

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Kmetija odpade na naslednje datume:

– 23. februar 2026

– 2. marec 2026

– 6. marec 2026

– 9. marec 2026

– 16. marec 2026

– 20. marec 2026

– 22. marec 2026

Gledalce prosimo za razumevanje in vabimo k spremljanju Soočenj v živo na POP TV. Kmetija se bo po navedenih terminih znova vrnila na male zaslone z novimi epizodami in razburljivim dogajanjem na posestvu.

