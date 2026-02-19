Pomembno obvestilo za vse gledalce Kmetije

Obveščamo vas, da bo zaradi Soočenj, ki jih bomo v živo prenašali na POP TV, priljubljena resničnostna oddaja Kmetija na določene datume začasno umaknjena s sporeda. Soočenja bodo nadomestila redni termin oddaje, zato Kmetija na spodaj navedenih datumih ne bo predvajana. Oddaja prav tako odpade tudi na VOYO, kjer je sicer na voljo en dan prej.
Kmetija odpade na naslednje datume:
– 23. februar 2026
– 2. marec 2026
– 6. marec 2026
– 9. marec 2026
– 16. marec 2026
– 20. marec 2026
– 22. marec 2026
Gledalce prosimo za razumevanje in vabimo k spremljanju Soočenj v živo na POP TV. Kmetija se bo po navedenih terminih znova vrnila na male zaslone z novimi epizodami in razburljivim dogajanjem na posestvu.
