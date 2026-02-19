Pomembno obvestilo za vse gledalce Kmetije

Obveščamo vas, da bo zaradi Soočenj, ki jih bomo v živo prenašali na POP TV, priljubljena resničnostna oddaja Kmetija na določene datume začasno umaknjena s sporeda. Soočenja bodo nadomestila redni termin oddaje, zato Kmetija na spodaj navedenih datumih ne bo predvajana. Oddaja prav tako odpade tudi na VOYO, kjer je sicer na voljo en dan prej.