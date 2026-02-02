Nušini dolgi nohti vznemirili Franca

Carmen, Latoya in Igor so na podlagi opisov sotekmovalcev izbrali prvo glavo družine letošnje sezone. Njihova odločitev je padla na Emo. "Sotekmovalci se me morajo bati, ker sem neustrašna, pripravljena iti do konca in vedno pripravljena narediti vse, da dosežem cilj, ne glede na to, kaj me čaka," se je opisala Ema. Ema je presodila, da v hlev pošlje Žigo, Gregorja, Pio in Lano.

icon-expand Trojica ima ključno vlogo, ki lahko bistveno zaznamuje dogajanje in odnose v družini.

Gregorja ta izbira ni presenetila, saj se z Emo nista veliko pogovarjala in nista uspela ustvariti prvih povezav. "Ema mi je dala več argumentov, zakaj me je izbrala za deklo, ampak kaj je tisti pravi, ve ona sama. Ne upa si povedati direktno, malo po ovinkih," je dejala Pia. Ema je že prej odkrito povedala, da ji Pia predstavlja resno konkurenco.

icon-expand Ema si je samozavestno nadela klobuk in se lotila svojih nalog.

Čeprav se je Kmetija šele začela, drama ni čakala. Lana in Nuša sta si bili v laseh že pred prihodom na Kmetijo. Lana je namreč ostalim tekmovalcem razkrila, da se je Nuša predhodno dogovorila s sedmimi ljudmi, da jo bodo prvo odstranili iz tekmovanja. Ob prihodu v hlev je Lana dodala, da je stanje katastrofalno. "Umazano je, ne vem, kako bom spala, zeblo me bo, ampak imamo mi to in skupaj nam bo uspelo," je še povedala.

icon-expand Lana in Nuša imata nerazčiščene zadeve iz zunanjega življenja.

Mir na posestvu ni trajal dolgo, saj je Kmetijo obiskala gospodarica Nada. S svojim prihodom je tekmovalcem jasno dala vedeti, da časa za prilagajanje ne bo veliko in da jih čaka obsežen seznam nalog. Do njenega naslednjega obiska morajo najprej poskrbeti za živali, kar ostaja njihova glavna prioriteta.

icon-expand Lana je bila šokirana nad količino nalog, ki jih čakajo že v prvem tednu.

Pripraviti morajo gnojišče, postaviti ograjo in vrata za oslička ter urediti kokošnjak za 50 kokoši. Kokoši ponoči ne smejo ostati zunaj, saj jih bo Nada ob naslednjem obisku preštela. Poleg skrbi za živali morajo urediti tudi vrt. Pripraviti morajo zemljo, v gredice posaditi fižol, vso preostalo površino pa okopati in opleti.

icon-expand Franc bo z modrostjo usmerjal družino skozi zahtevne tedne.

Ob vsem tem jih čaka še posebna štiritedenska naloga. Hlapci in dekle morajo zgraditi shrambo vkopano v hrib. Ob obsegu dela je Mark priznal svoje dvome: "Crazy, da moramo toliko veliko stvari narediti v enem tednu. V lajfu ne bomo naredili, jaz dvomim, da bomo, ampak se tam lažem, da bomo naredili."

icon-expand Mark dvomi v uspeh nalog, a v družini kljub temu širi pozitiven duh.

Franc ni mogel verjeti, da je Nuša na Kmetijo prišla z dolgimi nohti, zato se je z njo v šali zapletel v pogovor na stopnišču. "Da te pogrizem, kako boš molzila in pulila plevel s temi nohti," je dejal Franc, Nuša pa mu je kratko odgovorila: "Sej ne bom." Tudi Jan se je strinjal, da s takšnimi nohti delo na vrtu ne bo mogoče.

icon-expand Nuša je na Kmetijo prišla s čudovitimi nohti, a Franc nad tem ni bil najbolj navdušen.

Na koncu dneva je Natalija sporočila, da na posestvu še niso vsi tekmovalci. Hišica na klancu, do katere nimajo dostopa, namreč skriva posebnega gosta. Ta se bo tja vselil ločeno od ostalih, tekmovalci pa z njim ne bodo smeli komunicirati. Izjema bo le dostava hrane dvakrat na dan, poleg tega pa bo gost eno uro dnevno na posestvo prinašal nekaj uporabnega. Tekmovalci še ne vedo, da bo prva gostja Carmen.

icon-expand Natalija se že veseli, da bo tekmovalce spoznala v živo.