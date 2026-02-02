Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Nuša je na Kmetijo prišla s čudovitimi nohti, a Franc nad tem ni bil najbolj navdušen.
Oddaje

Nušini dolgi nohti vznemirili Franca

M.S.
02. 02. 2026 21.10
0

Začela se je 12. sezona Kmetije na POP TV, ki jo spremljamo od ponedeljka do petka ob 20. uri. Prva epizoda je že postregla s preobrati, prvimi klani, izbranimi vlogami v družini ter zahtevnimi nalogami, ki niso enostavne za vse tekmovalce.

Carmen, Latoya in Igor so na podlagi opisov sotekmovalcev izbrali prvo glavo družine letošnje sezone. Njihova odločitev je padla na Emo. "Sotekmovalci se me morajo bati, ker sem neustrašna, pripravljena iti do konca in vedno pripravljena narediti vse, da dosežem cilj, ne glede na to, kaj me čaka," se je opisala Ema. Ema je presodila, da v hlev pošlje Žigo, Gregorja, Pio in Lano

Trojica ima ključno vlogo, ki lahko bistveno zaznamuje dogajanje in odnose v družini.
Trojica ima ključno vlogo, ki lahko bistveno zaznamuje dogajanje in odnose v družini.FOTO: POP TV
Igor Mikič: "Več kot prijateljev imaš, več veljaš"
Preberi še
Igor Mikič: "Več kot prijateljev imaš, več veljaš"

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Gregorja ta izbira ni presenetila, saj se z Emo nista veliko pogovarjala in nista uspela ustvariti prvih povezav. "Ema mi je dala več argumentov, zakaj me je izbrala za deklo, ampak kaj je tisti pravi, ve ona sama. Ne upa si povedati direktno, malo po ovinkih," je dejala Pia. Ema je že prej odkrito povedala, da ji Pia predstavlja resno konkurenco.

Ema si je samozavestno nadela klobuk in se lotila svojih nalog.
Ema si je samozavestno nadela klobuk in se lotila svojih nalog.FOTO: POP TV
Nuša Šebjanič osvaja Balkan
Preberi še
Nuša Šebjanič osvaja Balkan

Čeprav se je Kmetija šele začela, drama ni čakala. Lana in Nuša sta si bili v laseh že pred prihodom na Kmetijo. Lana je namreč ostalim tekmovalcem razkrila, da se je Nuša predhodno dogovorila s sedmimi ljudmi, da jo bodo prvo odstranili iz tekmovanja. Ob prihodu v hlev je Lana dodala, da je stanje katastrofalno. "Umazano je, ne vem, kako bom spala, zeblo me bo, ampak imamo mi to in skupaj nam bo uspelo," je še povedala.

Lana in Nuša imata nerazčiščene zadeve iz zunanjega življenja.
Lana in Nuša imata nerazčiščene zadeve iz zunanjega življenja.FOTO: POP TV
Mark Baržić: "Če ne bo hrane, bomo pa blato jedli"
Preberi še
Mark Baržić: "Če ne bo hrane, bomo pa blato jedli"

Zvesti oboževalci Kmetije, pozor! Na našem Instagramu in TikToku vas čaka nagradna igra z brezplačno enoletno naročnino na VOYO.

Mir na posestvu ni trajal dolgo, saj je Kmetijo obiskala gospodarica Nada. S svojim prihodom je tekmovalcem jasno dala vedeti, da časa za prilagajanje ne bo veliko in da jih čaka obsežen seznam nalog. Do njenega naslednjega obiska morajo najprej poskrbeti za živali, kar ostaja njihova glavna prioriteta. 

Lana je bila šokirana nad količino nalog, ki jih čakajo že v prvem tednu.
Lana je bila šokirana nad količino nalog, ki jih čakajo že v prvem tednu.FOTO: POP TV
La Toya bo na Kmetiji pripravila pravi 'fashion week'
Preberi še
La Toya bo na Kmetiji pripravila pravi 'fashion week'

Pripraviti morajo gnojišče, postaviti ograjo in vrata za oslička ter urediti kokošnjak za 50 kokoši. Kokoši ponoči ne smejo ostati zunaj, saj jih bo Nada ob naslednjem obisku preštela. Poleg skrbi za živali morajo urediti tudi vrt. Pripraviti morajo zemljo, v gredice posaditi fižol, vso preostalo površino pa okopati in opleti.

Franc bo z modrostjo usmerjal družino skozi zahtevne tedne.
Franc bo z modrostjo usmerjal družino skozi zahtevne tedne.FOTO: POP TV
Dino Kurtović: "Skrbi me, da bo kdo smrčal"
Preberi še
Dino Kurtović: "Skrbi me, da bo kdo smrčal"

Ob vsem tem jih čaka še posebna štiritedenska naloga. Hlapci in dekle morajo zgraditi shrambo vkopano v hrib. Ob obsegu dela je Mark priznal svoje dvome: "Crazy, da moramo toliko veliko stvari narediti v enem tednu. V lajfu ne bomo naredili, jaz dvomim, da bomo, ampak se tam lažem, da bomo naredili."

Mark dvomi v uspeh nalog, a v družini kljub temu širi pozitiven duh.
Mark dvomi v uspeh nalog, a v družini kljub temu širi pozitiven duh.FOTO: POP TV
Urška Gros vstopa v Kmetijo brez spletk in mask
Preberi še
Urška Gros vstopa v Kmetijo brez spletk in mask

Franc ni mogel verjeti, da je Nuša na Kmetijo prišla z dolgimi nohti, zato se je z njo v šali zapletel v pogovor na stopnišču. "Da te pogrizem, kako boš molzila in pulila plevel s temi nohti," je dejal Franc, Nuša pa mu je kratko odgovorila: "Sej ne bom." Tudi Jan se je strinjal, da s takšnimi nohti delo na vrtu ne bo mogoče. 

Nuša je na Kmetijo prišla s čudovitimi nohti, a Franc nad tem ni bil najbolj navdušen.
Nuša je na Kmetijo prišla s čudovitimi nohti, a Franc nad tem ni bil najbolj navdušen.FOTO: POP TV

V spodnjem videoposnetku si oglejte, kaj si Franc misli o Nušini lepi manikuri.

Natalija Bratkovič razkriva vse o svojem modnem stilu
Preberi še
Natalija Bratkovič razkriva vse o svojem modnem stilu

Na koncu dneva je Natalija sporočila, da na posestvu še niso vsi tekmovalci. Hišica na klancu, do katere nimajo dostopa, namreč skriva posebnega gosta. Ta se bo tja vselil ločeno od ostalih, tekmovalci pa z njim ne bodo smeli komunicirati. Izjema bo le dostava hrane dvakrat na dan, poleg tega pa bo gost eno uro dnevno na posestvo prinašal nekaj uporabnega. Tekmovalci še ne vedo, da bo prva gostja Carmen.

Natalija se že veseli, da bo tekmovalce spoznala v živo.
Natalija se že veseli, da bo tekmovalce spoznala v živo.FOTO: POP TV
Pia Filipčič: "Najprej moraš sprejeti sebe"
Preberi še
Pia Filipčič: "Najprej moraš sprejeti sebe"
Mailing
Prva nosečnost na Kmetiji?
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Kmetija tekmovanje drama Nuša Lana Drama spor dogajanje
Oddaje

Na Kmetijo prihaja skrivnostni gost

Oddaje

Skrivnost iz preteklosti razkrita pred vsemi

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1496