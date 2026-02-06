Nuša je postala prva zmagovalka letošnje arene

Lana in Nuša sta večer v kajži preživeli v napetem vzdušju in celo noč namenili učenju. Pred dvobojem je Lana povedala: "Za današnji boj sem kar precej nervozna, samo zato, ker si res ne želim iti domov. Glih sem se navadila."
Nuša pa je priznala, da ji tišina ustreza: "Verjamem, da če bi bila s komerkoli drugim v kajži, bi se pogovarjala, ampak z njo ne vem, če bi lahko ujeli nit za pogovor," pravi Nuša. Zjutraj se je tudi odločila, da Lani pokaže svojo poštenost in ji je povedala, da je izbrala pratiko in temo živali, saj si želi, da se lahko pravočasno pripravi na areno.
V areni je imela Nuša sedem pravilnih odgovorov in tako postala prva zmagovalka letošnje arene. Lanina pot na kmetiji pa se je s šestimi pravilnimi odgovori zaključila. Po zmagi je Nuša navdušeno dejala: "To. Zmagala sem, ne morem verjeti, zelo sem ponosna nase, zelo sem vesela, imam to."
Lana pa je ob slovesu povedala, da se je veliko novega naučila in spoznala veliko novih ljudi: "Spletla so se razna prijateljstva, tudi to je bilo za nekaj dobrega. Moji ekipi bi rada sporočila, da so bili vsi super in so mi polepšali celotno izkušnjo v hlevu," je dejala pred odhodom.
