Nuša je samozavestno vkorakala v areno in pokazala svojo moč.
Oddaje

Nuša je postala prva zmagovalka letošnje arene

M.S.
06. 02. 2026 21.10
0

Spremljali smo prvi izločitveni dvoboj na Kmetiji. Pred tekmo se je Nuša odločila za pošteno igro in Lani zaupala, kaj je izbrala za areno. V napetem soočenju znanja je nato premagala Lano in si s prepričljivo predstavo zagotovila nadaljevanje tekmovanja.

Lana in Nuša sta večer v kajži preživeli v napetem vzdušju in celo noč namenili učenju. Pred dvobojem je Lana povedala: "Za današnji boj sem kar precej nervozna, samo zato, ker si res ne želim iti domov. Glih sem se navadila."

Večer ni bil idealen, zjutraj pa sta se dekleti iskreno pogovorili in razčistili odnos.
Večer ni bil idealen, zjutraj pa sta se dekleti iskreno pogovorili in razčistili odnos.FOTO: POP TV
Nuša in Lana se bosta pomerili v dvoboju
Nuša in Lana se bosta pomerili v dvoboju

Začela se je 12. sezona Kmetije na POP TV, ki jo spremljamo od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

Nuša pa je priznala, da ji tišina ustreza: "Verjamem, da če bi bila s komerkoli drugim v kajži, bi se pogovarjala, ampak z njo ne vem, če bi lahko ujeli nit za pogovor," pravi Nuša. Zjutraj se je tudi odločila, da Lani pokaže svojo poštenost in ji je povedala, da je izbrala pratiko in temo živali, saj si želi, da se lahko pravočasno pripravi na areno.

Nuša je samozavestno vkorakala v areno in pokazala svojo moč.
Nuša je samozavestno vkorakala v areno in pokazala svojo moč.FOTO: POP TV
Življenje v hlevu bo največji izziv za Carmen Osovnikar

V areni je imela Nuša sedem pravilnih odgovorov in tako postala prva zmagovalka letošnje arene. Lanina pot na kmetiji pa se je s šestimi pravilnimi odgovori zaključila. Po zmagi je Nuša navdušeno dejala: "To. Zmagala sem, ne morem verjeti, zelo sem ponosna nase, zelo sem vesela, imam to."

Napeti dvoboj je zmagala Nuša in s tem pokazala, kako resna tekmica je.
Napeti dvoboj je zmagala Nuša in s tem pokazala, kako resna tekmica je.FOTO: POP TV
Pred Nušo in Markom je pomembna odločitev

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Lana pa je ob slovesu povedala, da se je veliko novega naučila in spoznala veliko novih ljudi: "Spletla so se razna prijateljstva, tudi to je bilo za nekaj dobrega. Moji ekipi bi rada sporočila, da so bili vsi super in so mi polepšali celotno izkušnjo v hlevu," je dejala pred odhodom.

Lana se domov vrača z dvignjeno glavo, saj je dala vse od sebe.
Lana se domov vrača z dvignjeno glavo, saj je dala vse od sebe.FOTO: POP TV
Dogajanje na Kmetiji presega vse meje.
Kmetija dvoboj Nuša Lana zmaga arena
KOMENTARJI (0)

