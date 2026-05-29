Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Kmetija 2026.
Oddaje

Kmetija zabeležila več kot 9 milijonov ogledov

POP TV
29. 05. 2026 10.47
0

Po devetih letih je zmago v šovu Kmetija ponovno osvojila ženska. Velika zmagovalka 12. sezone je postala Aleksandra April, ki je v izjemno napetem superfinalnem dvoboju premagala Jana Zoreta ter domov odnesla glavno nagrado v vrednosti 50.000 evrov, laskavi naziv zmagovalke in priložnost za lepši začetek.

"Po navadi sem vedno vse delala za druge, zdaj pa sem končno naredila nekaj zase in dokazala, da zmorem," je po zmagi povedala Aleksandra, ki se je v šov prijavila povsem spontano. Kot pravi, je želela predvsem preizkusiti sebe in celotno izkušnjo doživeti kot nekakšen odmik od vsakdana. Niti predstavljala si ni, da bo prav ona tista, ki bo na koncu premagala vse sotekmovalce.

Predvajanje finalne oddaje v Odiseji.
Predvajanje finalne oddaje v Odiseji.FOTO: POP TV
Tako bo Aleksandra porabila 50 tisoč evrov
Preberi še
Tako bo Aleksandra porabila 50 tisoč evrov

Do zmage ni prišla s taktiziranjem, temveč predvsem z delom, vztrajnostjo in odločnostjo. "Najbrž moji sotekmovalci niso verjeli, da mi bo uspelo. A na plano je prišla moja trma in ko je že izgledalo, da bom odnehala, sem borbala dalje in uspelo mi je," se spominja odločilnega dvoboja.

Kmetija 2026.
Kmetija 2026.FOTO: POP TV
Aleksandra April postala velika zmagovalka Kmetije 2026
Preberi še
Aleksandra April postala velika zmagovalka Kmetije 2026

Letošnja sezona je znova dokazala, da Kmetija ostaja kraljica resničnostne televizije, kar potrjujejo tudi rezultati. Gledal jo je vsak tretji gledalec, ki je v tem terminu spremljal linearno televizijo, na VOYO pa je ta sezona zabeležila že več kot 9 milijonov ogledov. Veliko zanimanje se je pokazalo tudi na posebnem dogodku ob superfinalni oddaji, kjer so se tekmovalci družili z največjimi oboževalci v ljubljanski Odiseji. Ob prihodu tekmovalcev ni manjkalo navdušenja – mlajši obiskovalci so jih ustavljali za fotografije, starejši pa za spodbudne besede in iskrene čestitke.

Kmetija 2026.
Kmetija 2026.FOTO: POP TV
Finale Kmetije: tako so bili videti letošnji tekmovalci
Preberi še
Finale Kmetije: tako so bili videti letošnji tekmovalci

V nabito polni dvorani so ves večer odmevali aplavzi, smeh in glasno navijanje, največ pozornosti pa je seveda požela nova zmagovalka. Med prvimi ji je čestital tudi Jan Zore, ki je moral priznati poraz. Lahko sem ponosen nase. Seveda sem razočaran, ampak Aleksandra je bila boljša, je superfinalist povedal takoj po razglasitvi.

Kmetija 2026.
Kmetija 2026.FOTO: POP TV
Pia Filipčič: 'Kdo sem jaz, da bi sodila? Vsak pokaže sebe'
Preberi še
Pia Filipčič: 'Kdo sem jaz, da bi sodila? Vsak pokaže sebe'

Za Aleksandro pa zmaga pomeni predvsem novo priložnost. "Mislim, da je to moj nov začetek. Res bom poskusila zaživeti tako, kot si zaslužim," pravi. Njena želja ostaja preprosta – majhna kmetija, vrt, nekaj kokoši in kakšna kozica. Ker si nakupa za zdaj še ne more privoščiti, razmišlja o najemu, potem pa bo videla, kako naprej.

Kmetija 2026.
Kmetija 2026.FOTO: POP TV

Medtem na POP TV že odpirajo vrata novi, 13. sezoni Kmetije. Prijave so že odprte, ustvarjalci pa vabijo vse, ki si želijo nove izkušnje, preizkusa svojih meja in boja za glavno nagrado.

Mailing
Oddaje
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Kmetija Aleksandra April resničnostni šov VOYO POP TV
Oddaje

Petar in Anastasia na Otok ljubezni? Želita si, da se prijavite tudi vi

Intervju

Tako bo zmagovalka Kmetije porabila 50 tisoč evrov

24ur.com Sotekmovalci enotni: Aleksandra si zmago resnično zasluži
24ur.com Ilka Štuhec o 10. zmagi: Češnja na vrhu torte
24ur.com Eva Alina Hočevar do prve zmage med elito
24ur.com Aleksandra je zmagovalka 12. sezone: Čudež in nov začetek
24ur.com Žan Simonič je veliki zmagovalec jubilejne desete sezone Kmetije
24ur.com Nov uspeh slovenskega športa: Anja Osterman srebrna na SP v Milanu
24ur.com 'Nisem hotela verjeti, da je sploh kakšna možnost, da zmagam'
Priporoča
  • Honor 600 309x513 px 01
  • Honor 600 309x513 px 02
  • Honor 600 309x513 px 03
  • Honor 600 309x513 px 04
  • Honor 600 309x513 px 05
  • Honor 600 309x513 px 06
  • Honor 600 309x513 px 07
  • Honor 600 309x513 px 08
  • Honor 600 309x513 px 09
  • Honor 600 309x513 px 10
  • Honor 600 309x513 px 11
  • Honor 600 309x513 px 12
  • Honor 600 309x513 px 13
  • Honor 600 309x513 px 14
  • Honor 600 309x513 px 15
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1729