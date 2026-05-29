Kmetija zabeležila več kot 9 milijonov ogledov

"Po navadi sem vedno vse delala za druge, zdaj pa sem končno naredila nekaj zase in dokazala, da zmorem," je po zmagi povedala Aleksandra, ki se je v šov prijavila povsem spontano. Kot pravi, je želela predvsem preizkusiti sebe in celotno izkušnjo doživeti kot nekakšen odmik od vsakdana. Niti predstavljala si ni, da bo prav ona tista, ki bo na koncu premagala vse sotekmovalce.

icon-expand Predvajanje finalne oddaje v Odiseji. FOTO: POP TV

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Do zmage ni prišla s taktiziranjem, temveč predvsem z delom, vztrajnostjo in odločnostjo. "Najbrž moji sotekmovalci niso verjeli, da mi bo uspelo. A na plano je prišla moja trma in ko je že izgledalo, da bom odnehala, sem borbala dalje in uspelo mi je," se spominja odločilnega dvoboja.

icon-expand Kmetija 2026. FOTO: POP TV

Preberi še Aleksandra April postala velika zmagovalka Kmetije 2026

Letošnja sezona je znova dokazala, da Kmetija ostaja kraljica resničnostne televizije, kar potrjujejo tudi rezultati. Gledal jo je vsak tretji gledalec, ki je v tem terminu spremljal linearno televizijo, na VOYO pa je ta sezona zabeležila že več kot 9 milijonov ogledov. Veliko zanimanje se je pokazalo tudi na posebnem dogodku ob superfinalni oddaji, kjer so se tekmovalci družili z največjimi oboževalci v ljubljanski Odiseji. Ob prihodu tekmovalcev ni manjkalo navdušenja – mlajši obiskovalci so jih ustavljali za fotografije, starejši pa za spodbudne besede in iskrene čestitke.

icon-expand Kmetija 2026. FOTO: POP TV

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V nabito polni dvorani so ves večer odmevali aplavzi, smeh in glasno navijanje, največ pozornosti pa je seveda požela nova zmagovalka. Med prvimi ji je čestital tudi Jan Zore, ki je moral priznati poraz. Lahko sem ponosen nase. Seveda sem razočaran, ampak Aleksandra je bila boljša, je superfinalist povedal takoj po razglasitvi.

icon-expand Kmetija 2026. FOTO: POP TV

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Za Aleksandro pa zmaga pomeni predvsem novo priložnost. "Mislim, da je to moj nov začetek. Res bom poskusila zaživeti tako, kot si zaslužim," pravi. Njena želja ostaja preprosta – majhna kmetija, vrt, nekaj kokoši in kakšna kozica. Ker si nakupa za zdaj še ne more privoščiti, razmišlja o najemu, potem pa bo videla, kako naprej.

icon-expand Kmetija 2026. FOTO: POP TV

Medtem na POP TV že odpirajo vrata novi, 13. sezoni Kmetije. Prijave so že odprte, ustvarjalci pa vabijo vse, ki si želijo nove izkušnje, preizkusa svojih meja in boja za glavno nagrado.