Franc osvojil prvo mesto po priljubljenosti, Alenka tik za njim

Na naši spletni strani se je nedavno zaključila anketa, v kateri smo od začetka predvajanja letošnje sezone Kmetije spremljali, kdo je favorit gledalcev. Zmagovalec ankete je postal Franc, ki je vodil že od samega začetka in svojo prednost ohranjal vse do konca. Skupno je prejel 6032 glasov, kar potrjuje njegovo močno podporo med gledalci.

Franc je favorit gledalcev letošnje Kmetije.

Na drugo mesto se je uvrstila Alenka s 5022 glasovi, ki mu je skozi celotno anketo tesno sledila. Tretje mesto je pripadlo Gregorju, ki je zbral 2832 glasov in si prav tako zagotovil vidno mesto med najbolj priljubljenimi tekmovalci. Uredništvo Zadovoljna.si vsem trem tekmovalcem iskreno čestita za dosežena mesta.

Prečudovita Alenka je s svojim trdim delom in predanostjo osvojila srca gledalcev.

Ob zaključku ankete smo simbolično nagrado podelili Gregorju, ki se je uvrstil na tretje mesto. Utrinke podelitve si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku, kjer smo zabeležili nekaj zanimivih trenutkov in odzivov.

Čeprav rezultati kažejo, da je Franc favorit gledalcev, so mnenja o njem še vedno deljena. Nekateri dvomijo o njegovem vedenju in doslednosti, drugi pa poudarjajo, da gre za kompleksno osebnost, ki kljub vsemu kaže veliko dobrih lastnosti. Do konca Kmetije nas čaka še veliko presenečenj, zato ne pozabite spremljati oddaje, saj se lahko razplet v vsakem trenutku povsem obrne.

Kmetija 2026