Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Kmetija.
Oddaje

Igorjev prihod najbolj razburil Marka

M.S.
11. 02. 2026 08.45
0

Igor Mikič je znova stopil na posestvo Kmetije in s prihodom sprožil burne odzive. Z nekaterimi je hitro našel skupni jezik, pri eni izmed tekmovalk pa že takoj začutil, da mu ni pisana na kožo. Jasno je, da njun odnos ne bo preprost.

Delovno jutro je prekinil prihod Igorja Mikiča s štirikolesnikom. Njegov prihod je med tekmovalci takoj sprožil burne odzive. "O moj bog, pa jaz se bom ubil. Jaz tega človeka videti ne morem. Kakšne scene je lani delal, to je prav pacient," je ob njegovem prihodu dejal Mark.

Kmetija.
Kmetija.FOTO: POP TV
Na Kmetijo vstopa priljubljeni Igor Mikič
Preberi še
Na Kmetijo vstopa priljubljeni Igor Mikič

Začela se je 12. sezona Kmetije na POP TV, ki jo spremljamo od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

Igor pa je svoj prihod pospremil z optimizmom: "Jaz prihajam na to kmetijo poln delovnega elana, pozitive, iskrenosti in dobre volje, ki jo bom razširil med tekmovalce, povezal družino, da se ne bodo kregali, in upam, da mi bo to uspelo," je dejal Igor.

Kmetija.
Kmetija.FOTO: POP TV
Šala s tresenjem riti se je sprevrgla v nesrečo
Preberi še
Šala s tresenjem riti se je sprevrgla v nesrečo

Sledil je izbor dveh dvobojevalcev za boj za imuniteto, pri čemer sta največ glasov prejela Urška in Jan. Glava družine Pia je zelo dobro razdelila naloge, zato so tekmovalci vse popoldne pridno opravljali vse potrebne obveznosti na posestvu. Med delom jih je obiskal Mikič, ki je končno spoznal vse tekmovalce in s seboj prinesel motorno žago.

Kmetija.
Kmetija.FOTO: POP TV
Kdo je Branko, ki je Pii Filipčič ukradel srce?
Preberi še
Kdo je Branko, ki je Pii Filipčič ukradel srce?

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Med njim in Dinom se je hitro vzpostavilo dobro vzdušje. "Šmeks, tebe moram pa pohvaliti, dobra slika, sem pogledal kartico pa sem si rekel, midva se bova ziher razumela," je dejal Igor. Dino pa je v izjavi zaupal, da ga je to povsem presenetilo.

Kmetija.
Kmetija.FOTO: POP TV
Nuša je postala prva zmagovalka letošnje arene
Preberi še
Nuša je postala prva zmagovalka letošnje arene

Najslabši vtis je nanj naredila Aleksandra, ki jo je označil za divjega hrošča. "Prekinjala je in ne maram, da mi skače v besedo, ko govorim. Neke napadalne kretnje je imela proti meni," je povedal. Za Marka je dejal, da bi moral biti bolj spoštljiv do starejših. 

Kmetija.
Kmetija.FOTO: POP TV
Mark Baržić: "Če ne bo hrane, bomo pa blato jedli"
Preberi še
Mark Baržić: "Če ne bo hrane, bomo pa blato jedli"

"O faking fuj, jaz ne vem, kaj je s tem Igorjem, te škornje, ki jih ima na sebi, pa te 2016 hlače, zelen pulover, ketna. Jaz sem šokiran. Že tukaj je izgubil točke pri meni, ampak njegov karakter mi je grozen," pravi Mark.

Igorjev prihod bo takoj sprožil val govoric.
Igorjev prihod bo takoj sprožil val govoric.FOTO: POP TV
Življenje v hlevu bo največji izziv za Carmen Osovnikar
Preberi še
Življenje v hlevu bo največji izziv za Carmen Osovnikar

Dvoboj je uspešno prvi opravil Jan, ki si je tako priboril imuniteto. "Ta teden se nisem počutil ogroženega, ampak mi vseeno ta zmaga pomeni veliko. S tem sem dokazal, da sem priden, delam in se z vsemi dobro razumem," je po zmagi dejal Jan.

Kmetija.
Kmetija.FOTO: POP TV
Pred Nušo in Markom je pomembna odločitev
Preberi še
Pred Nušo in Markom je pomembna odločitev

Po razpletu dvoboja je postalo jasno, da se med Janom in Emo razvija simpatija. "Ema je definitivno bolj zagreta zame kot jaz zanjo, jaz imam zunaj punco," je povedal Jan, ki pa je simpatijo našel v Nuši. Pametna Nuša pa ga želi izkoristiti zgolj za igro.

Kmetija.
Kmetija.FOTO: POP TV
Mark ima dovolj, kam so izginila jajca?
Preberi še
Mark ima dovolj, kam so izginila jajca?
Mailing
Dogajanje na Kmetiji presega vse meje.
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Kmetija Igor Mikič dvoboj za imuniteto tekmovalci POP TV
Oddaje

Komu bo Jelena ukradla zmenek?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1517