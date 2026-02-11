Igorjev prihod najbolj razburil Marka

Delovno jutro je prekinil prihod Igorja Mikiča s štirikolesnikom. Njegov prihod je med tekmovalci takoj sprožil burne odzive. "O moj bog, pa jaz se bom ubil. Jaz tega človeka videti ne morem. Kakšne scene je lani delal, to je prav pacient," je ob njegovem prihodu dejal Mark.

Igor pa je svoj prihod pospremil z optimizmom: "Jaz prihajam na to kmetijo poln delovnega elana, pozitive, iskrenosti in dobre volje, ki jo bom razširil med tekmovalce, povezal družino, da se ne bodo kregali, in upam, da mi bo to uspelo," je dejal Igor.

Sledil je izbor dveh dvobojevalcev za boj za imuniteto, pri čemer sta največ glasov prejela Urška in Jan. Glava družine Pia je zelo dobro razdelila naloge, zato so tekmovalci vse popoldne pridno opravljali vse potrebne obveznosti na posestvu. Med delom jih je obiskal Mikič, ki je končno spoznal vse tekmovalce in s seboj prinesel motorno žago.

Med njim in Dinom se je hitro vzpostavilo dobro vzdušje. "Šmeks, tebe moram pa pohvaliti, dobra slika, sem pogledal kartico pa sem si rekel, midva se bova ziher razumela," je dejal Igor. Dino pa je v izjavi zaupal, da ga je to povsem presenetilo.

Najslabši vtis je nanj naredila Aleksandra, ki jo je označil za divjega hrošča. "Prekinjala je in ne maram, da mi skače v besedo, ko govorim. Neke napadalne kretnje je imela proti meni," je povedal. Za Marka je dejal, da bi moral biti bolj spoštljiv do starejših.

"O faking fuj, jaz ne vem, kaj je s tem Igorjem, te škornje, ki jih ima na sebi, pa te 2016 hlače, zelen pulover, ketna. Jaz sem šokiran. Že tukaj je izgubil točke pri meni, ampak njegov karakter mi je grozen," pravi Mark.

Dvoboj je uspešno prvi opravil Jan, ki si je tako priboril imuniteto. "Ta teden se nisem počutil ogroženega, ampak mi vseeno ta zmaga pomeni veliko. S tem sem dokazal, da sem priden, delam in se z vsemi dobro razumem," je po zmagi dejal Jan.

Po razpletu dvoboja je postalo jasno, da se med Janom in Emo razvija simpatija. "Ema je definitivno bolj zagreta zame kot jaz zanjo, jaz imam zunaj punco," je povedal Jan, ki pa je simpatijo našel v Nuši. Pametna Nuša pa ga želi izkoristiti zgolj za igro.

