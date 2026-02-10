Šala s tresenjem riti se je sprevrgla v nesrečo

Novi teden na kmetiji je hitro poskrbel za pravi preobrat. Lana je določila, da bo glava družine Pia. Po premisleku se je Pia odločila, da v hlev pošlje Nušo, Urško, Jana in Marka. V tem tednu jih čaka dokončanje kokošnjaka, okopavanje krompirja, iskanje in odstranjevanje hroščev ter priprava hleva za skrito žival.
"Jaz se bom ubil dol. Ne znamo molsti, ne znamo skrbeti za kokoši in osle, pa še ne vem, v čem bom sploh spal," je po razglasitvi dejal Mark. "Glede na to, da je cel moj klan dol v hlevu, mislim, da to niso bili utemeljeni razlogi, da smo najbolj pridni. Očitno je, da nas hočejo razdreti," je dejala Nuša.
Ob prihodu v hlev pa se je klan začel še dodatno razpadati. Mark je predlagal, da začnejo krasti jajca, kar Urški ni bilo všeč, saj si želi poštene igre in dokazovanja pred ostalimi člani skupine. "Ne bom se šla neke hinavščine," je dejala Urška. Mark pa je prepričan, da sta Nuša in Jan na njegovi strani in da paniko po nepotrebnem zganja le Urška.
Hlapca in dekli so med izkopom jame povabili tudi na ogled Franca, kjer je prišlo do nesreče. "Želel sem ga dvigniti, kazal mi je rit in rekel, naj ga nažgem. Ko sem ga hotel dvigniti, me je s krampom udaril," je pojasnil. Nato je pomoč poiskal pri Carmen, ki je skupaj z Žigo poskrbela, da je bila rana razkužena.
