Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Kmetija
Oddaje

Šala s tresenjem riti se je sprevrgla v nesrečo

M.S.
10. 02. 2026 10.48
0

Novi teden na Kmetiji prinaša napetost in nove izzive. Pia je kot nova glava družine izbrala hlapca in dekli ter jim predala navodila za nove tedenske naloge. Tekmovalci že izražajo svoje skrbi in nezadovoljstvo nad njenimi odločitvami. Med Markovim trdim delom pa pride do nesreče, v kateri poškoduje Franca.

Novi teden na kmetiji je hitro poskrbel za pravi preobrat. Lana je določila, da bo glava družine Pia. Po premisleku se je Pia odločila, da v hlev pošlje Nušo, Urško, Jana in Marka. V tem tednu jih čaka dokončanje kokošnjaka, okopavanje krompirja, iskanje in odstranjevanje hroščev ter priprava hleva za skrito žival.

Člani družine so prepričani, da je Pia zasluženo prejela klobuk, saj se je dobro izkazala.
Člani družine so prepričani, da je Pia zasluženo prejela klobuk, saj se je dobro izkazala.FOTO: POP TV
Ema Dragišić razkrila, česa se v šovu najbolj boji
Preberi še
Ema Dragišić razkrila, česa se v šovu najbolj boji

Začela se je 12. sezona Kmetije na POP TV, ki jo spremljamo od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

"Jaz se bom ubil dol. Ne znamo molsti, ne znamo skrbeti za kokoši in osle, pa še ne vem, v čem bom sploh spal," je po razglasitvi dejal Mark. "Glede na to, da je cel moj klan dol v hlevu, mislim, da to niso bili utemeljeni razlogi, da smo najbolj pridni. Očitno je, da nas hočejo razdreti," je dejala Nuša.

Življenje v hlevu bo za Marka prava nočna mora.
Življenje v hlevu bo za Marka prava nočna mora.FOTO: POP TV
Nuša je postala prva zmagovalka letošnje arene
Preberi še
Nuša je postala prva zmagovalka letošnje arene

Ob prihodu v hlev pa se je klan začel še dodatno razpadati. Mark je predlagal, da začnejo krasti jajca, kar Urški ni bilo všeč, saj si želi poštene igre in dokazovanja pred ostalimi člani skupine. "Ne bom se šla neke hinavščine," je dejala Urška. Mark pa je prepričan, da sta Nuša in Jan na njegovi strani in da paniko po nepotrebnem zganja le Urška.

Nuša je pravilno predvidela, da jo čaka teden v hlevu, a ostaja močna.
Nuša je pravilno predvidela, da jo čaka teden v hlevu, a ostaja močna.FOTO: POP TV
Lana Pečnik: "Sem velika konkurenca"
Preberi še
Lana Pečnik: "Sem velika konkurenca"

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Hlapca in dekli so med izkopom jame povabili tudi na ogled Franca, kjer je prišlo do nesreče. "Želel sem ga dvigniti, kazal mi je rit in rekel, naj ga nažgem. Ko sem ga hotel dvigniti, me je s krampom udaril," je pojasnil. Nato je pomoč poiskal pri Carmen, ki je skupaj z Žigo poskrbela, da je bila rana razkužena.

Mark se je s Francom šalil, pri tem pa je prišlo do nesreče.
Mark se je s Francom šalil, pri tem pa je prišlo do nesreče.FOTO: POP TV
Življenje v hlevu bo največji izziv za Carmen Osovnikar
Preberi še
Življenje v hlevu bo največji izziv za Carmen Osovnikar
Mailing
Dogajanje na Kmetiji presega vse meje.
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Kmetija Tekmovalci Oddaje nesreča franc mark POP TV
Intervju

Ema Dragišić razkrila, česa se v šovu najbolj boji

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1517