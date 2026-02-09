Drugi teden življenja na Kmetiji se začenja burno

Družina v nov teden stopa osiromašena za enega člana, ki mora določiti novo glavo družine. Ko je znana nova glava družine, se začne lobiranje z vseh strani, koga naj pošlje v hlev za hlapca in dekli.

icon-expand Kdo bo moral v hlev, kdo pa si bo izboril mesto v hiši? FOTO: POP TV

Začela se je 12. sezona Kmetije na POP TV, ki jo spremljamo od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

Novi prebivalci hleva se pritožujejo nad kruto usodo, nekateri pa se morajo osnovnih opravil šele naučiti. Na posestvo pride gospodarica in preda novo tedensko nalogo. Dogodek dneva se zgodi, ko jih tekmovalec dobi s krampom po glavi. Pokažejo se prve simpatije.

icon-expand Kmetija FOTO: POP TV

Preberi še Ema Dragišić: "Želim se naučiti voziti traktor"

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.