Pred vsemi jo je prizadel z žaljivimi besedami

Dogajanje v rdeči družini je tokrat zaznamoval očiten razkol, ki je prišel na plano med izbiro prvega dvobojevalca. Že samo glasovanje ni razkrilo le različnih strategij, temveč tudi precej globlje napetosti v odnosih, najbolj izrazito prav med Janom in La Toyo.

icon-expand La Toya med glasovanjem ni skrivala razočaranja. FOTO: POP TV

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Vzdušje za mizo se je hitro zaostrilo, pogovor pa je iz razumske razprave zdrsnil v osebne očitke. Na površje so priplavale stare zamere, ekipa pa je namesto sodelovanja začela delovati razdeljeno. Prva dvobojevalka je postala Ema, ki bo svojo nasprotnico izbrala med La Toyo in Aleksandro.

icon-expand Ema se ničesar ne boji in vsak izziv sprejema z dvignjeno glavo. FOTO: POP TV

Burno dogajanje je močno zaznamovalo tudi Pio, ki je bila nad načinom komunikacije vidno pretresena. Zmotila jo je predvsem grobost in žaljiv ton, ki ga sama v takšnem okolju ne sprejema.

icon-expand Vidno prizadeta Pia je bila šokirana nad načinom komunikacije, ki so ga ubrali. FOTO: POP TV

V ospredju pa je ostal predvsem odnos med Janom in La Toyo. Njo je prizadelo, da jo je, kot je sama čutila, pred ostalimi postavil v slabo luč. Njena reakcija zato ni bila le obrambna, ampak tudi čustvena, saj je v tem videla izdajo nekoga, s katerim sta si bila do zdaj blizu.

icon-expand Jan je brez zadržkov povedal, da je za marsikoga, ki ni del njihovega klana, že prepozno. FOTO: POP TV

Kljub napetostim sta po glasovanju poiskala priložnost za pogovor. V njem sta pokazala tudi bolj mehko in ranljivo plat. La Toya je priznala, da ji njun odnos pomeni več, kot je sprva kazalo, Jan pa je njeno opravičilo sprejel z vidnim olajšanjem. A čeprav sta spor navidezno zgladila, ostaja odprto vprašanje, ali gre za iskreno spravo ali zgolj začasno pomiritev pred novimi napetostmi, ki se v razdeljeni družini očitno še ne bodo kmalu polegle.

icon-expand La Toya je prepričana, da razume potek igre vnaprej, zato je dogajanje ni presenetilo. FOTO: POP TV

Na POP TV bo oddaja po novem na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri. Na VOYO bodo epizode na voljo od nedelje do srede ob 21. uri.

